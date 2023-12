Абнаўленне Cyberpunk 2077 2.1 прадстаўляе эмацыйныя спасылкі і новыя функцыі

У дзіўным павароце апошняе абнаўленне для Cyberpunk 2077 пад назвай Update 2.1 прыносіць не толькі новыя функцыі, але і шчырыя спасылкі, якія хвалююць фанатаў. CD Projekt Red, студыя, якая стаіць за гульнёй, уключыла разбуральны ківок да папулярнага анімэ-серыяла «Cyberpunk: Edgerunners», прымусіўшы гульцоў і смяяцца, і плакаць.

Адным з самых захапляльных дапаўненняў у гульні з'яўляецца ўключэнне рамантычных сустрэч з партнёрамі. Асноўная праца, звязаная з гэтымі сустрэчамі, трапна называецца «I Really Want to Stay At Your House», што з'яўляецца прамой спасылкай на эмацыйную песню Розы Уолтан і Хэлі Когінс. Гэтая песня была ў гульні з моманту яе выхаду, але набыла значную папулярнасць пасля поспеху «Cyberpunk: Edgerunners» у верасні 2022 года.

Уключэнне песні і яе сувязь з эмацыянальнымі момантамі ў анімэ-серыяле зацікавілі гульцоў. Прыхільнікі на Reddit выказалі змешаныя эмоцыі, адзін з карыстальнікаў, ZawanShin87, прызнаўся, што яны не маглі ў поўнай меры атрымаць асалоду ад рамантычных танцавальных сцэн, таму што абодва смяяліся і плакалі. Іншы карыстальнік, IGR777, згадаў, як назва місіі выклікала гнятлівыя ўспаміны. Lord9witdafye з гумарам заявілі аб сваім намеры ўцячы з Панамам, персанажам у гульні, паказваючы на ​​​​ўплыў гэтых эмацыйных спасылак.

Тым не менш, абнаўленне таксама пастаўляецца з некалькімі захапляльнымі дапаўненнямі, акрамя рамантычных сустрэч. Абнаўленне 2.1 прадстаўляе вельмі запатрабаваную сістэму метро, ​​новую механіку матацыкла і нават уключае сумна вядомы сумны мем Кіану Рыўза. CD Projekt Red падрабязна апісаў поўныя нататкі аб патчах перад рэлізам, які супаў з запускам Ultimate Edition Cyberpunk 2077 5 снежня.

Гэта абнаўленне азначае значную вяху для гульні, паколькі яно з'яўляецца апошнім буйным абнаўленнем у неспакойнай гісторыі Cyberpunk 2077. CD Projekt Red, пасля бязладнага запуску, здолела вярнуць любоў і падтрымку сваіх фанатаў, відавочна праз іх удзячнасць за старанна прапрацаваныя спасылкі і ўключэнне даўно запытаных функцый.

У заключэнне, Cyberpunk 2077 Update 2.1 не толькі паляпшае гульнявы ​​​​працэс з дапамогай новых функцый, але і адлюстроўвае эмоцыі гульцоў праз шчырыя спасылкі на любімы серыял анімэ. CD Projekt Red працягвае задавальняць жаданні сваіх прыхільнікаў, вярнуўшы іх падтрымку і адкрываючы шлях да светлай будучыні для Cyberpunk 2077.