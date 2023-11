Чаму патрыманыя тэхналогіі павінны стаць вашым выбарам для святочных пакупак

By

Сезон святочных пакупак у самым разгары, і аматары здзелак з нецярпеннем прыглядаюцца да Чорнай пятніцы і Кіберпанядзелка, асабліва на электроніку. Тым не менш, ёсць спосаб перамагчы натоўп і пры гэтым атрымліваць значныя зніжкі - улічваючы патрыманыя тэхналогіі.

Па словах Лукаса Рокетта Гатэрмана, дырэктара кампаніі Designed to Last Campaign ЗША PIRG, выбар ужыванай электронікі не толькі дапаможа вам атрымаць цэны на Чорную пятніцу круглы год, але і спрыяе экалагічнай устойлівасці. Адукацыйны фонд групы даследаванняў грамадскіх інтарэсаў ЗША (PIRG) апублікаваў справаздачу, у якой падкрэсліваюцца ключавыя фактары, якія варта ўлічваць пры куплі адрамантаваных рэчаў.

Гутэрман тлумачыць, што паміж ужыванай электронікай і новай часта мала розніцы. Этыкетка «адкрытая скрынка» або «як новы» можа проста азначаць, што тавар быў папаўнены пасля вяртання нераскрытым. Разумна робячы пакупкі і разумеючы, як гэтыя тэрміны выкарыстоўваюцца рознічнымі гандлярамі, вы можаце атрымаць дзіўныя прапановы.

Некаторыя гаджэты, такія як тэлефоны, планшэты, настольныя кампутары і ноўтбукі, асабліва падыходзяць для пакупак ва ўжыванні. Напрыклад, дзякуючы паспяховай кампаніі PIRG, Google Chromebook, даступныя ноўтбукі, якія шырока выкарыстоўваюцца па ўсёй краіне, цяпер служаць дзесяць гадоў, а не праз некалькі гадоў.

З іншага боку, вы можаце быць асцярожнымі пры куплі адрамантаваных тэлевізараў і камп'ютэрных манітораў. Гэтыя вырабы, як правіла, больш грувасткія, больш далікатныя і іх складана рамантаваць.

Пры выбары адрамантаваных тавараў арыентуйцеся на высакаякасныя тавары даўгавечных марак. Выбіраючы прадметы, якія пабудаваны надоўга і, магчыма, былі даражэйшымі, калі былі новыя, вы гарантуеце, што яны будуць і надалей служыць вам пры пакупках ва ўжыванні.

У дадатак да эканоміі сродкаў, купля ўжыванай тэхнікі з'яўляецца экалагічна адказным выбарам. Гатэрман тлумачыць, што большая частка ўздзеяння электронікі на навакольнае асяроддзе адбываецца ад працэсу іх вытворчасці. Рэсурсы, энергія і матэрыялы, неабходныя для вытворчасці смартфонаў, навушнікаў, ноўтбукаў і тэлевізараў, значныя. Купляючы адрамантаваны, вы можаце паменшыць экалагічны след смартфона, напрыклад, на цэлых 91%.

Перш чым здзейсніць куплю, важна азнаёміцца ​​з палітыкай вяртання тавару, прадастаўленай прадаўцом. Як правіла, у вас будзе 30-дзённае акно для вяртання, хоць у некаторых выпадках яно можа быць карацей.

Гатовы даследаваць свет патрыманых тэхналогій? Наведайце вэб-сайт PIRG, каб атрымаць дадатковыя парады і рэкамендацыі, як зрабіць максімальную карысць ад святочных пакупак, прыносячы карысць як вашаму кашальку, так і планеце.

Пытанні і адказы:

Пытанне: Чаму я павінен разглядаць магчымасць куплі патрыманых тэхналогій?

A: Выбар адрамантаваных тавараў дазваляе вам карыстацца зніжкамі круглы год і спрыяе экалагічнай устойлівасці, паколькі зніжае агульны ўплыў электронікі на навакольнае асяроддзе.

Пытанне: якія віды электронікі падыходзяць для пакупак ва ўжыванні?

A: Тэлефоны, планшэты, настольныя кампутары і ноўтбукі - выдатныя варыянты для пакупкі сэкандхэнду. Дзякуючы паспяховай кампаніі PIRG, Google Chromebook цяпер служаць 10 гадоў.

Пытанне: ці ўсе адрамантаваныя тавары вартыя пакупкі?

A: Нягледзячы на ​​тое, што большасць электронікі можна набыць адрамантаванай, пажадана пазбягаць пакупкі адрамантаваных тэлевізараў і кампутарных манітораў з-за іх памеру, далікатнасці і праблем з рамонтам.

Пытанне: Як я магу пераканацца, што атрымліваю добры адрамантаваны прадукт?

A: Шукайце брэнды, вядомыя сваёй трываласцю і даўгавечнасцю. Выбар тавараў, якія, магчыма, былі даражэйшымі, калі былі новымі, гарантуе іх якасць пакупкі ва ўжыванні.

Пытанне: Якая экалагічная карысць ад куплі адрамантаванай электронікі?

A: Вытворчасць электронікі, уключаючы смартфоны, навушнікі, ноўтбукі і тэлевізары, спажывае значныя рэсурсы і энергію. Купляючы адрамантаваныя рэчы, вы можаце знізіць уздзеянне на навакольнае асяроддзе да 91%.

Пытанне: Што я павінен мець на ўвазе адносна вяртання?

A: Азнаёмцеся з палітыкай вяртання прадаўца, бо яна можа адрознівацца. У большасці выпадкаў у вас будзе 30-дзённае акно для вяртання, але некаторыя прадаўцы могуць прапанаваць больш кароткі перыяд.