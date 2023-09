Паведамляецца, што Gearbox, серыя Company Behind Borderlands, выстаўлена на продаж

By

Згодна з паведамленнямі, Gearbox, амерыканская гульнявая кампанія, вядомая распрацоўкай серыі Borderlands, у цяперашні час выстаўлена на продаж. Матчына кампанія Gearbox, Embracer, разглядае розныя варыянты, адзін з іх - продаж студыі. Некалькі трэціх асоб ужо праявілі цікавасць да набыцця кампаніі. Аднак ні Embracer, ні Gearbox не далі ніякіх афіцыйных каментароў з гэтай нагоды.

Гэтая навіна прыйшла ў цяжкі час для Embracer, паколькі ён зараз перажывае сур'ёзны працэс рэструктурызацыі. У рамках гэтай рэструктурызацыі Volition, студыя, адказная за папулярны серыял Saints Row, ужо была закрытая. Раней у гэтым годзе Embracer абвясціў аб сваіх планах закрыць студыі і адмяніць гульні пасля таго, як здзелка на 2 мільярды долараў з фінансаванай урадам Саудаўскай Аравіі кампаніяй Savvy Games Group правалілася.

Embracer Group, мацярынская кампанія, у апошнія гады актыўна паглынала, набыўшы некалькі вядомых студый, у тым ліку Crystal Dynamics, распрацоўшчыка Tomb Raider. Набыццё Gearbox было завершана ў лютым 2021 года, ацэнка кампаніі склала да 1.4 мільярда долараў. Кампанія Gearbox нядаўна выпусціла спін-офы Borderlands Tiny Tina's Wonderland і New Tales from the Borderlands. У гэтым годзе яны таксама апублікавалі паспяховы марадзёрскі шутэр Remnant 2. Акрамя таго, дзесьці ў 3 годзе яны збіраюцца апублікаваць Homeworld 2024, навукова-фантастычную стратэгію ў рэальным часе, распрацаваную Blackbird Interactive.

Кампанія таксама пашырае сваю прысутнасць за межамі гульнявога свету, паколькі фільм Borderlands рэжысёра Элі Рота павінен выйсці ў кінатэатры летам 2024 года. Гэта сведчыць аб тым, што, нягледзячы на ​​нявызначанасць, якая існуе ў цяперашні час вакол будучыні кампаніі, Gearbox застаецца прыхільнай сваёй франшызе і актыўна працуе над новымі праектамі.

Крыніцы:

Reuters

IGN