Па чутках, над рымейкам «Браты: Аповесць пра двух сыноў» ідзе праца

Асноўная інфармацыя:

Ходзяць чуткі, што папулярная прыгодніцкая гульня Brothers: A Tale of Two Sons для Xbox 505 ад Starbreeze і 360 Games можа быць перароблена. Нягледзячы на ​​​​тое, што ніякіх афіцыйных паведамленняў не было зроблена, аўтарытэтны лікер, Billbil-kun, намякнуў на такую ​​магчымасць, што прымусіла фанатаў меркаваць, якія змены і паляпшэнні можа прынесці рымейк. Арыгінальная гульня, якую хваляць за эстэтыку, кааператыўную сістэму кіравання і кранальную гісторыю, стала хітом сярод крытыкаў і гульцоў. Калі чуткі слушныя, было б цікава ўбачыць, што новая аўдыторыя на Xbox Series X|S зноў прыцягне ўвагу да гульні.

Арыгінальная гульня Brothers: A Tale of Two Sons была распрацавана Starbreeze Studios і першапачаткова выпушчана на Xbox 360 у 2013 годзе, а затым была выпушчана на Xbox One у 2015 годзе. Яна прапанавала унікальны геймплэй, калі гульцы адначасова кіравалі абодвума братамі і сёстрамі, выкарыстоўваючы кожны вялікі палец. Гульня адправіла гульцоў у падарожжа па мудрагелістым свеце, напоўненаму галаваломкамі, бітвамі з босамі і праблемамі платформы.

Нягледзячы на ​​​​тое, што дакладных дэталяў аб патэнцыйным рымейку мала, фанаты вельмі хочуць ведаць, ці будуць удасканалены графіка і гульнявая механіка. Акрамя таго, ёсць здагадкі аб магчымасці новых дасягненняў для версіі гульні Xbox Series X|S, падобных на існуючыя наборы дасягненняў для Xbox 360 і Xbox One.

Для тых, хто хоча атрымаць дадатковую інфармацыю, мяркуецца, што 505 Games можа зрабіць аб'яву падчас шоу Джэфа Кейлі, The Game Awards 2023. Фанатам і энтузіястам рэкамендуецца сачыць за абнаўленнямі аб магчымым рымейку Brothers: A Tale of Two Sons. Тым часам фанаты ўсё яшчэ могуць атрымліваць асалоду ад арыгінальных версій, даступных у Xbox Store, і атрымліваць асалоду ад захапляльнай гісторыі аб эпічных прыгодах двух братоў.