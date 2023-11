Аб'яўлена новая дата выхаду Baldur's Gate 3 для Xbox

Larian Studios абвясціла, што доўгачаканая дата выхаду Baldur's Gate 3 на Xbox Series X|S будзе прадстаўлена на The Game Awards 2023. Студыя пацвярджае, што гульня ўсё яшчэ знаходзіцца на шляху да выпуску ў снежні. Гэтая захапляльная навіна прыходзіць як жаданае абнаўленне для гульцоў Xbox, якія з нецярпеннем чакаюць з'яўлення гэтай прызнанай крытыкамі RPG.

Baldur's Gate 3 першапачаткова быў запушчаны некалькі месяцаў таму для ПК і PS5, але версія для Xbox сутыкнулася з некаторымі няўдачамі з-за тэхнічных праблем з кансоллю Series S. Палітыка Microsoft заключаецца ў забеспячэнні роўнасці гульнявых функцый ва ўсіх версіях Xbox Series X|S, але для Baldur's Gate 3 было зроблена выключэнне. Версія Series S не будзе падтрымліваць функцыянальнасць падзелу экрана, у той час як версія Series X захавае гэтую функцыю.

Larian Studios запэўніла фанатаў, што яны могуць чакаць, што версія для Xbox выйдзе да канца 2023 года, і, паколькі снежань не за гарамі, здаецца, што ўсё ідзе гладка па плане.

Акрамя таго, Larian Studios намякнула на магчымасць яшчэ адной часткі ў серыі Divinity: Original Sin, але ўдакладніла, што гэта можа быць не іх наступны праект. Нягледзячы на ​​​​іх будучыя намаганні, завяршэнне Baldur's Gate 3 застаецца іх галоўным прыярытэтам.

Game Awards 2023, запланаваная на 7 снежня, абяцае стаць захапляльнай падзеяй для геймераў ва ўсім свеце. Baldur's Gate 3 была намінавана на прэстыжную катэгорыю "Гульня года" разам з іншымі вядомымі гульнямі, такімі як The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder і Alan Абуджэнне 2.

У аглядзе IGN Baldur's Gate 3 была прызнана новым эталонам для CRPG, высока ацаніўшы яе тактычны бой, захапляльную гісторыю, добра прапрацаваных персанажаў, захапляльны свет і карыснае даследаванне.

Каб атрымаць далейшыя абнаўленні і даведацца пра гульнявую індустрыю, вы можаце сачыць за Джорджам Янгам, вопытным аўтарам-фрылансерам, які працаваў у такіх выданнях, як Insider, Kotaku, NPR і Variety.

часта задаюць пытанні

Калі Baldur's Gate 3 выйдзе на Xbox Series X|S?

Дакладная дата выхаду версіі Baldur's Gate 3 для Xbox будзе абвешчана на The Game Awards 2023. Рэліз гульні запланаваны на снежань.

Ці будзе версія Baldur's Gate 3 для Xbox Series S падтрымліваць падзелены экран?

Не, версія Baldur's Gate 3 для Xbox Series S не будзе падтрымліваць функцыю падзелу экрана. Толькі версія серыі X будзе мець гэтую функцыю.

Ці ёсць шанец яшчэ адной гульні Divinity: Original Sin?

У той час як Larian Studios намякнула на магчымасць яшчэ адной часткі ў серыі Divinity: Original Sin, гэта можа быць не іх наступны праект. Студыя па-ранейшаму сканцэнтравана на завяршэнні Baldur's Gate 3.

Якія яшчэ гульні намінаваны на "Гульню года" на The Game Awards 2023?

Нараўне з Baldur's Gate 3 сярод намінантаў на "Гульню года" - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder і Alan Wake 2.