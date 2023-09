Падзея Apple 2023: усё, што вам трэба ведаць

Доўгачаканая падзея Apple Event 2023 пад назвай «Wanderlust» павінна адбыцца 12 верасня 2023 г. у 10:00 па ціхаакіянскім часе. На гэтым мерапрыемстве будзе прадстаўлены шэраг новых прадуктаў, у тым ліку iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9 і многае іншае. Многія людзі з нецярпеннем чакаюць выхаду гэтых новых прылад, асабліва iPhone 15 Ultra, які, па чутках, павінен з'явіцца.

Падзея Apple Event 2023 будзе даступна для прамой трансляцыі на Apple TV і Apple.com, што дазволіць гледачам быць у курсе апошніх анонсаў прадуктаў. Час правядзення мерапрыемства будзе адрознівацца ў залежнасці ад краіны. Пасля таго, як прадукты будуць запушчаны, будзе даступна папярэдняе браніраванне, а дастаўку можна чакаць на працягу некалькіх дзён.

Лінейка прадуктаў для мерапрыемства Apple Event 2023 уключае iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra або Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 і іншыя. Гэтыя прылады прапануюць мноства функцый і паляпшэнняў, якія, несумненна, зацікавяць энтузіястаў тэхналогій.

Час правядзення Apple Event 2023 у розных краінах наступны: ЗША (10:00 AM PT), Еўропа (10:00 AM PT), Індыя (10:30 AM IST), Аўстралія (10:00 AM PT), Канада (10:00 AM PT), Вялікабрытанія (10:00 AM PT), ААЭ (10:00 AM PT), Расія (10:00 AM PT), Кітай (10:00 AM PT).

Чакаецца, што запуск iPhone 15 на Apple Event 2023 стане галоўным момантам. IPhone 15 будзе пастаўляцца ў розных варыянтах, такіх як iPhone 15 Pro і Pro Max, якія адпавядаюць розным перавагам карыстальнікаў. Па чутках, стартавая цана iPhone 15 складзе каля 80,000 XNUMX рупій, што робіць яго прыладай высокага класа.

Акрамя таго, на мерапрыемстве Apple будуць прадстаўлены Apple Watch Series 9 з абноўленай аперацыйнай сістэмай пад назвай WatchOS 10. Карыстальнікі могуць чакаць шэраг новых функцый і паляпшэнняў у гэтай апошняй ітэрацыі Apple Watch.

Каб паглядзець у прамым эфіры Apple Event 2023, гледачы могуць наведаць apple.com або атрымаць доступ да падзеі праз прыкладанне Apple TV або YouTube. Гэтыя платформы даюць магчымасць назіраць за падзеяй па меры яе развіцця, прапаноўваючы з першых вуснаў зірнуць на апошнія прадукты і анонсы.

У заключэнне можна сказаць, што падзея Apple Event 2023 доўгачаканая, яна абяцае новыя захапляльныя прылады і функцыі. Тэхнічныя энтузіясты ва ўсім свеце з нецярпеннем чакаюць гэтай падзеі, што робіць яе абавязковай для прагляду як прыхільнікамі Apple, так і спажыўцамі.

Крыніцы:

-Apple.com