Раскрыты новыя падрабязнасці пасля гульні і DLC для Alan Wake 2

Нядаўні датамін Alan Wake 2 выявіў новыя захапляльныя падрабязнасці аб будучым паслягульнявым змесціве і DLC. У доўгачаканым рэжыме New Game Plus пад назвай The Final Draft будзе альтэрнатыўная гісторыя і крыху іншая фінальная сцэна. У гэтай перагледжанай канцоўцы Алан Уэйк прачынаецца ад агнястрэльнай раны пасля адказу на тэлефонны званок Сагі, вырашаючы неадназначнасць, якая пакутавала ад асноўнай гульні.

Акрамя таго, датамін сведчыць аб тым, што доктар Дарлінг з папярэдняй назвы Remedy, Control, будзе значна прысутнічаць у рэжыме New Game Plus Alan Wake 2. Гульцы могуць чакаць навучальныя відэа і кат-сцэны з удзелам доктара Дарлінга і Томаса Зейна, што яшчэ больш умацоўвае сувязь паміж Alan Wake 2 і больш шырокім Сусветам Remedy Connected.

Акрамя таго, здаецца, што доктар Дарлінг таксама з'явіцца ў будучым DLC The Lake House. Датамін намякае на доктара Дарлінга, які ўдзельнічае ў «Dr. Любімыя рэчы», мяркуючы, што яго загадкавая і эксцэнтрычная асоба будзе гуляць пэўную ролю ў гэтым пашырэнні. Улічваючы папярэднія заявы Remedy аб «таямнічым аб'екце, размешчаным на беразе возера Cauldron, заснаваным незалежнай урадавай арганізацыяй», сярод фанатаў цыркулююць здагадкі аб падзеі ў стылі кросовера Control у гэтым DLC.

Як фанат Control і Alan Wake 2, я з нецярпеннем чакаю выхаду DLC для гульні і магчымасці даследаваць больш шырокі Сусвет Remedy Connected. Я асабліва заінтрыгаваны патэнцыйнымі падказкамі, якія гэтыя пашырэнні могуць даць для будучага працягу Control. Сувязі і ніткі апавядання, якія сплятаюцца паміж гэтымі назвамі, абяцаюць захапляльны і ўзаемазвязаны гульнявы ​​​​досвед.

[Крыніца: GamingLeaksAndRumours Reddit](URL)

Пытанні і адказы

Пытанне: Што такое рэжым New Game Plus у Alan Wake 2?

A: Рэжым New Game Plus, вядомы як The Final Draft, - гэта функцыя пасля гульні, якая прапануе альтэрнатыўную гісторыю і перагледжаную фінальную сцэну.

Пытанне: ці будзе доктар Дарлінг з Control у Alan Wake 2?

A: Так, згодна з датамінам, доктар Дарлінг з'явіцца як у рэжыме New Game Plus, так і ў DLC The Lake House з Alan Wake 2.

Пытанне: Ці ёсць сувязь паміж Alan Wake 2 і Control?

A: Так, Alan Wake 2 і Control з'яўляюцца часткай Remedy Connected Universe, і прысутнасць доктара Дарлінга ў абедзвюх гульнях умацоўвае гэтую сувязь.

Пытанне: ці будзе ў DLC The Lake House кросовер Control?

A: Хаця гэта не пацверджана, здагадкі мяркуюць, што ў DLC The Lake House можа быць падзея ў стылі кросовера Control з-за спасылак на таямнічы аб'ект на беразе Cauldron Lake.

Пытанне: Дзе я магу знайсці агляд Alan Wake 2?

A: Eurogamer апублікаваў агляд Alan Wake 2, з якім вы можаце азнаёміцца ​​[тут] (URL).