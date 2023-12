Acer прадстаўляе новыя ноўтбукі 2024 года: Predator Triton Neo 16 і Swift Go 14

By

Acer, вядомая тэхналагічная кампанія, гатова выпусціць дзве новыя захапляльныя лінейкі наўтбукаў у сінхранізацыі з будучым выпускам працэсара Intel Meteor Lake. Новыя наўтбукі, а менавіта Acer Predator Triton Neo 16 і Acer Swift Go 14, задавальняюць розныя патрэбы карыстальнікаў і прапануюць найноўшыя функцыі.

Acer Predator Triton Neo 16, выпуск якога запланаваны на сакавік 2024 г., - гэта гульнявы ​​​​ноўтбук, распрацаваны, каб канкураваць з лепшымі ў сваім класе. Triton Neo 1,499.99 па цане $1,799.99 і €16 можа пахваліцца працэсарам Intel Core Ultra 9 185H і графікай Nvidia, а таксама магчымасцю ўключэння RTX 4070. Ён абсталяваны HDMI, двума портамі Thunderbolt 4 і счытвальнікам карт micro SD. 16-цалевы дысплей прапануе выбар паміж базавай панэллю 1920 x 1200 або опцыяй з высокай частатой абнаўлення 3200 x 2000, 165 Гц. Акрамя таго, клавіятура мае трохзоннае RGB-падсвятленне, ідэальнае для геймераў, якія любяць наладжваць.

З іншага боку, Acer Swift Go 14 арыентаваны на карыстальнікаў, якія шукаюць ультрапартатыўную прыладу. З запланаваным выпускам у студзені 2024 года Swift Go 14 будзе даступны ад $799.99. Ён працуе на базе працэсараў Intel Core Ultra 5 125H або Ultra 7 155H і прапануе ўбудаваныя відэакарты Intel Arc Graphics або Intel Graphics. Варыянты дысплея для Swift Go 14 ўключаюць 14-цалевы экран 2880 x 1880 90 Гц з DisplayHDR True Black 500 або сэнсарны экран з меншым разрозненнем 1920 x 1200 пры 60 Гц. Ноўтбук мае мноства партоў, у тым ліку два парты USB Type-C з Thunderbolt 4, два парты USB Type-A, HDMI 2.1, раз'ём для навушнікаў і счытвальнік карт памяці microSD. Ён таксама пастаўляецца з вэб-камерай 1440p.

Абодва наўтбукі дэманструюць імкненне Acer да інавацый з інтэграцыяй новых функцый штучнага інтэлекту ў праграмнае забеспячэнне. Утыліта AcerSense цяпер уключае ў сябе ўкладку «Зона штучнага інтэлекту», якая прапануе доступ да розных удасканаленняў штучнага інтэлекту, такіх як PurifiedVoice, які ліквідуе фонавы шум, і Purified View, які паляпшае выгляд на экране з дапамогай размыцця фону і карэкцыі погляду. Гэтыя функцыі выкарыстоўваюць Intel Core Ultra NPU для павышэння прадукцыйнасці.

У заключэнне, новыя прапановы наўтбукаў Acer у 2024 годзе прадастаўляюць карыстальнікам магутныя і ўніверсальныя магчымасці. Няхай гэта будзе гульня або партатыўнасць, Predator Triton Neo 16 і Swift Go 14 забяспечваюць выключную прадукцыйнасць і перадавыя функцыі для задавальнення разнастайных патрабаванняў карыстальнікаў.