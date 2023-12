Адкрыйце для сябе вострыя адчуванні выжывання ў «Напярэдадні» на GeForce ЗАРАЗ

Рыхтуйцеся да захапляльных прыгод у постапакаліптычным свеце «Напярэдадні». Гэтая MMO-гульня жахаў з адкрытым светам, распрацаваная Fntastic, перанясе вас на ўсходняе ўзбярэжжа Злучаных Штатаў, дзе зомбі захапілі грамадства. Як член Priority або Ultimate на GeForce NOW вы можаце трансліраваць гэтую гульню на любой прыладзе з падтрымкай RTX ON.

Акуніцеся ў цудоўна дэталізаваны Нью-Форчун-Сіці, напоўнены высокімі хмарачосамі, шырокімі гандлёвымі цэнтрамі і вялікімі стадыёнамі. Даследуйце шырокі свет, выкарыстоўваючы розныя транспартныя сродкі, і змагайцеся з іншымі гульцамі і заражанымі істотамі, каб выжыць. Збірайце каштоўную здабычу, выконвайце квэсты і нават будуйце ўласны дом, перамяшчаючыся па пастаянна зменлівым цыкле дня і ночы.

Адчуйце вострыя адчуванні ад аднаўлення грамадства, не выходзячы з канапы, трансліруючы гульню з воблака. Прыярытэтныя ўдзельнікі могуць атрымліваць асалоду ад гульні з дазволам да 1080p і 60 кадраў у секунду, у той час як удзельнікі Ultimate могуць карыстацца перавагамі больш працяглых гульнявых сесій, звышшырокага дазволу і нават трансляцыі ў 4K з частатой да 120 кадраў у секунду. Абодва членства маюць трасіроўку прамянёў у рэальным часе, забяспечваючы ашаламляльнае кінематаграфічнае асвятленне пры кожнай сустрэчы з нежыццю.

Адпраўляйцеся ў эпічнае падарожжа ў «Аватар: Межы Пандоры»

Зайдзіце ў фантастычны свет Пандоры з «Avatar: Frontiers of Pandora», прыгодніцкай гульнёй з адкрытым светам ад Ubisoft. Заснаваная на папулярных фільмах "Аватар", гэтая гульня паглыбляецца ў недаследаваны рэгіён Пандоры пад назвай Заходняя мяжа. Як удзельнік GeForce NOW Ultimate, вы можаце трансляваць гэтую эпічную прыгоду на любой прыладзе, якая працуе на серверах GeForce RTX 4080 у воблаку.

Аб'яднайце намаганні з іншымі кланамі, каб абараніць Пандору ад прагнай да рэсурсаў карпарацыі RDA. Наладзьце свайго персанажа, стварайце новае рыштунак і паляпшайце свае навыкі і зброю, каб выкарыстоўваць неверагодную сілу і спрыт. Палятайце ў нябёсах на баншы, міфічных драконападобных істотах, якія дазваляюць даследаваць велізарную Заходнюю мяжу і ўдзельнічаць у захапляльных паветраных баях з RDA.

Паспрабуйце гэтую візуальна ашаламляльную прыгоду, як ніколі раней, з GeForce NOW. Удзельнікі Ultimate могуць атрымліваць асалоду ад гульнёй з дазволам да 4K, акунаючыся ў пышныя пейзажы і захапляльныя віды Пандоры. Дазвольце мужнасці і рашучасці На'ві кіраваць вамі ў барацьбе за будучыню гэтага незвычайнага свету.

Адкрыйце для сябе чароўныя светы Ori на GeForce ЗАРАЗ

Адпраўляйцеся ў захапляльнае падарожжа па чароўным светам Ori з GeForce NOW. Далучайцеся да духоўнага апекуна Оры, які даследуе цудоўныя, поўныя небяспек пейзажы ў «Ori and the Blind Forest: Definitive Edition» і «Ori and the Will of the Wisps». Гэтыя назвы Xbox PC Game Pass з'яўляюцца апошнімі дапаўненнямі да бібліятэкі GeForce NOW, якія даюць удзельнікам магчымасць выпрабаваць узнагароджаную прыгодніцкую серыю.

У «Ori and the Blind Forest: Definitive Edition» дапамажыце Оры аднавіць раўнавагу ў лесе пасля таго, як яго разлучылі са сваім домам падчас разбуральнага шторму. Аб'яднаўшыся з духам па імені Сейн, Оры павінен знайсці свой сапраўдны лёс і пераадолець бедства ў цудоўным свеце Нібеля.

Працягніце падарожжа Оры ў «Ori and the Will of the Wisps», дзе вы адправіцеся ў новую зямлю Нівэн. Дапамажыце саве са зламанымі крыламі па мянушцы Ку і вылечыце зямлю ад змрочнай карупцыі, адкрываючы новых сяброў, ворагаў і таямніцы на сваім шляху.

Трансліруйце гэтыя захапляльныя прыгоды практычна на любой прыладзе дзякуючы магутнасці воблака. Удзельнікі GeForce NOW Ultimate таксама могуць палепшыць свой гульнявы ​​​​досвед з дапамогай высокага дынамічнага дыяпазону на падтрымоўваных прыладах, пагрузіўшыся ў цудоўныя візуальныя эфекты серыі Ori.

Даследуйце LEGO Fortnite у воблаку

Будзьце гатовыя да унікальнага спалучэння LEGO і Fortnite з «LEGO Fortnite» на GeForce ЗАРАЗ. Гэтая гульня, распрацаваная Epic Games, дазваляе вам раскрыць свой творчы патэнцыял, будуючы і наладжваючы найлепшую хатнюю базу з дапамогай элементаў LEGO. Найміце вяскоўцаў, каб сабраць матэрыялы і перажыць ноч, і адпраўляйцеся ў смелыя прыгоды ў пошуках рэдкіх рэсурсаў у глыбокіх пячорах.

Не прапусціце 17 новых гульняў, якія далучаюцца да бібліятэкі GeForce NOW, у тым ліку «World War Z: Aftermath», «Warhammer 40,000: Rogue Trader» і «Fortnite Festival». На GeForce NOW кожнаму знойдзецца што-небудзь цікавае, прапаноўваючы разнастайную калекцыю гульняў на любыя гульнявыя перавагі.

Нягледзячы на ​​​​тое, што доўгачаканая гульня «Halo Infinite» сутыкнулася з некаторымі тэхнічнымі праблемамі падчас запланаванага выпуску ў верасні, каманда GeForce NOW актыўна працуе з Microsoft і распрацоўшчыкам гульняў 343 Industries, каб вывесці гульню на сэрвіс у найбліжэйшай будучыні. Сачыце за абнаўленнямі GFN у чацвер, каб даведацца аб гэтай цікавай распрацоўцы.

Якія гульні вы плануеце на гэтыя выхадныя? З GeForce NOW магчымасці бязмежныя.