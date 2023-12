Адзінаццаць чалавек арыштаваныя ў рамках сумеснага расследавання наркотыкаў

By

Праваахоўныя органы ўдзельнічалі ў сумесным расследаванні наркотыкаў пад кіраўніцтвам рэгіянальнага аддзела па барацьбе з наркотыкамі West Metro Бюро расследаванняў Джорджыі, у выніку чаго адзінаццаць чалавек былі арыштаваныя і абвінавачаныя. У аперацыі ўдзельнічалі некалькі агенцтваў, у тым ліку Аператыўная група па барацьбе з наркотыкамі Паўночна-Заходняй Джорджыі, Упраўленне шэрыфа акругі Харалсан, Упраўленне шэрыфа акругі Труп, Аператыўная група 42 акруговага аддзялення DEA Бірмінгема і Падраздзяленне па цяжкіх злачынствах 7-га судовага акругі.

Арыштаваныя асобы з розных акругаў, па абвінавачванні ад незаконнага абароту наркотыкаў да злачыннай змовы. Расследаванне, якое пачалося ў верасні 2023 года, першапачаткова было накіравана на адну асобу, але потым была выкрыта арганізацыя па гандлі наркотыкамі, якая дзейнічала ў некалькіх акругах Джорджыі і Алабамы.

Ордэры на ператрусы былі выкананы ў некалькіх месцах, што прывяло да арыштаў падчас выканання гэтых ордэраў і ў рамках больш шырокага расследавання. Падчас аперацыі было канфіскавана каля 4 кілаграмаў, як мяркуецца, метамфетаміну, 2 фунта, як мяркуецца, марыхуаны, 6 адзінак агнястрэльнай зброі і каля 14,000 XNUMX долараў наяўнымі.

Падазраваныя былі заключаны ў турмы розных акруг, а расследаванне было накіравана на спыненне вулічнага распаўсюджвання наркотыкаў у мэтавых раёнах і стварэнне больш бяспечных суполак.

Пасля завяршэння расследавання матэрыялы справы будуць накіраваны ў пракуратуру акругі Талапуса для судовага пераследу. Любы, хто валодае інфармацыяй, звязанай з гэтым расследаваннем, можа звярнуцца ў рэгіянальнае ўпраўленне па барацьбе з наркотыкамі Заходняга метрапалітэна Джорджыі. Ананімныя парады можна адпраўляць па розных каналах, у тым ліку па тэлефоне 1(800) 597-TIPS (8477), у Інтэрнэце на афіцыйным вэб-сайце GBI або з дапамогай мабільнага дадатку See Something, Send Something.