Практыка, заснаваная на фактах, і эвалюцыя праграмы Can't Wait to Learn

Can't Wait to Learn, лічбавая адукацыйная праграма War Child для дзяцей, якія пацярпелі ад канфлікту, заўсёды кіравалася навуковымі дадзенымі. Аднак, каб лічыцца сапраўды «заснаваным на фактах», умяшанне павінна адпавядаць пэўным крытэрыям. Дзякуючы шырокамаштабнаму даследаванню ва Угандзе, Can't Wait to Learn цяпер адпавядае гэтым крытэрыям, што азначае захапляльную эвалюцыю праграмы.

Практыка, заснаваная на фактычных дадзеных, - гэта канцэпцыя, паводле якой прафесійная практыка, напрыклад, догляд за дзецьмі, адукацыя або псіхасацыяльная падтрымка дзяцей, павінна грунтавацца на навуковых дадзеных. Гэта прадугледжвае выкарыстанне строгіх даследчых працэсаў, каб даказаць уплыў умяшанняў, а не спадзявацца на традыцыі, інтуіцыю або асабісты вопыт. Арганізацыі па аказанні дапамогі павінны быць гатовыя несці адказнасць, каб гарантаваць, што яны не прычыняюць больш шкоды, чым карысці.

Падыход, заснаваны на фактычных дадзеных, пачынаецца з умяшанняў, якія праходзяць навуковыя даследаванні, такія як ацэнка выканальнасці або кантраляваныя выпрабаванні. Вынікі гэтых даследаванняў выкарыстоўваюцца для адаптацыі і ўдасканалення метаду, калі яны не маюць вынікаў або не адэкватныя. Калі вынікі станоўчыя, умяшанне пераходзіць да наступнага этапу ацэнкі.

Can't Wait to Learn за апошнія 18 месяцаў праходзіў рандомізірованное кантраляванае даследаванне ва Угандзе. У даследаванні прынялі ўдзел 1507 дзяцей з 30 школ акругі Ісінгіра. Палова школ замяніла звычайныя ўрокі англійскай і матэматыкі на «Не магу дачакацца, каб навучыцца», каб непасрэдна параўнаць іх эфектыўнасць. Вынікі даследавання, якія неўзабаве будуць апублікаваны ў навуковым часопісе, дэманструюць, што Can't Wait to Learn не толькі працуе лепш, чым стандартная адукацыя, але таксама пераўзыходзіць большасць праграм EdTech, якія выкарыстоўваюцца ў падобных умовах.

Гэта выпрабаванне ва Угандзе замацоўвае Can't Wait to Learn як паўнавартасную праграму, заснаваную на фактах. Гэта частка калекцыі з 10 даследаванняў, праведзеных War Child у такіх краінах, як Чад, Іарданія, Ліван і Судан з моманту стварэння праграмы. У Судане даследаванне паказала, што дзеці палепшыліся амаль удвая больш у матэматыцы і амаль у тры разы больш у чытанні ў параўнанні з дзяржаўнай праграмай навучання для дзяцей, якія не наведваюць школу.

Гэтая вяха ва Угандзе азначае пачатак маштабнага шляху Can't Wait to Learn. У адпаведнасці з падыходам лакалізацыі рэалізацыя праграмы была перададзена мясцоваму муніцыпалітэту. Дзелячыся з дапамогай даследаванняў, што працуе, а што не, Can't Wait to Learn імкнецца садзейнічаць значнаму прагрэсу ў забеспячэнні бясплатнай, справядлівай і якаснай адукацыі для ўсіх дзяцей, якія пацярпелі ад канфліктаў.

Can't Wait to Learn быў першапачаткова распрацаваны ў Судане ў 2012 годзе і з тых часоў быў пратэставаны і ўкаранёны ў розных краінах. На дадзены момант яна ахапіла каля 100,000 XNUMX дзяцей, і перспектывы росту ў будучыні вельмі шматспадзеўныя.

