Unity абвяшчае новыя зборы за ўстаноўку гульняў з выкарыстаннем Unity Engine

Unity, вядучая платформа для распрацоўкі гульняў, нядаўна абвясціла аб увядзенні новай платы за кожную гульню, усталяваную з дапамогай Unity Engine. Гэтая плата, вядомая як плата за час выканання Unity, будзе прымяняцца да гульняў, якія перасягнулі пэўны парог даходу і колькасць устаноўленых за ўвесь час гульняў за апошні год.

Канкрэтныя парогі і зборы вар'іруюцца ў залежнасці ад тыпу падпіскі Unity, якую мае распрацоўшчык. Для карыстальнікаў Unity Personal і Unity Plus парог даходу ўсталяваны ў 200,000 200,000 долараў у год з колькасцю ўстаноўак за ўвесь час 1 1. З іншага боку, уліковыя запісы Unity Pro і Unity Enterprise маюць больш высокі парог у XNUMX мільён долараў даходу ў год і XNUMX мільён пажыццёвых установак.

Плата за перавышэнне гэтых парогаў таксама адрозніваецца для кожнага тыпу падпіскі. Распрацоўшчыкі Unity Personal будуць плаціць 0.20 даляра за кожную ўстаноўку, якая перавышае парог, у той час як уліковыя запісы Unity Enterprise плацяць толькі 0.01 даляра за кожную ўстаноўку, якая перавышае 2 мільёны. Распрацоўшчыкі на рынках, якія развіваюцца, атрымліваюць зніжаныя зборы: персанальныя ўліковыя запісы Unity плацяць 0.02 долара за ўстаноўку, а ўліковыя запісы Enterprise плацяць 0.005 долара за ўстаноўку.

Характэрна, што гэтыя зборы таксама будуць прымяняцца да існуючых гульняў, створаных на Unity, калі яны адпавядаюць парогам даходу і колькасці ўстаноўак. Важна адзначыць, што плата за выкананне Unity не распаўсюджваецца на негульнявыя праграмы.

Unity апраўдвае ўвядзенне гэтай платы тым, што кожны раз, калі спампоўваецца гульня, таксама ўсталёўваецца Unity Runtime. Кампанія лічыць, што плата, заснаваная на ўсталяванні, захоўвае стваральнікам фінансавы прыбытак ад удзелу гульцоў, у адрозненне ад мадэлі размеркавання даходаў.

У дадатак да гэтых змяненняў Unity абвясціла аб спыненні свайго ўзроўню падпіскі Unity Plus. Існуючыя абаненты Plus атрымаюць магчымасць перайсці на Unity Pro на працягу года па цане Plus.

Рухавік Unity, вядомы сваімі ўніверсальнымі і магутнымі магчымасцямі распрацоўкі гульняў, можа пахваліцца мільярдамі загрузак штомесяц. Гэтая новая структура аплаты накіравана на падтрымку бесперапыннага росту і развіцця стваральнікаў гульняў, захоўваючы пры гэтым цэласнасць экасістэмы Unity.

Крыніцы:

– Unity абвяшчае плату за час выканання гульняў

– Плата за выкананне Unity і змены падпіскі