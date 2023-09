Новы прэтэндэнт у гульні для смартфонаў: The Nothing Phone 2

By

У свеце, дзе дамінуюць iPhone і Android, лонданская кампанія Nothing выйшла на рынак смартфонаў са сваім інавацыйным Nothing Phone 2. Распрацаваны як менш адцягваючая альтэрнатыва традыцыйным смартфонам, Nothing Phone 2 прапануе унікальны карыстацкі досвед.

Як заўзяты карыстальнік iPhone на працягу 16 гадоў, я вырашыў адпачыць ад сваёй звычайнай прылады і паспрабаваць Nothing Phone 2 падчас 2-тыднёвага падарожжа па Еўропе. Нягледзячы на ​​першапачатковую карэкціроўку маіх тэкстаў, якія сталі зялёнымі, я выявіў, што магу выжыць без майго любімага iPhone.

iPhone ад Apple былі ўвасабленнем тэхналогій смартфонаў, але з кожным новым выпускам змены становяцца ўсё менш істотнымі. Становіцца ўсё больш складана пераканаць спажыўцоў абнавіць, бо паляпшэнні здаюцца нязначнымі, напрыклад, абнаўленне камеры або нязначнае паляпшэнне батарэі.

Вось тут і ўваходзіць Nothing Phone 2. Створаны тэхналагічным прадпрымальнікам Карлам Пеем, Nothing прапануе асвяжальны погляд на смартфон. Nothing Phone 2 працуе пад кіраваннем аперацыйнай сістэмы Android і мае унікальны графічны карыстацкі інтэрфейс і індыкатар апавяшчэнняў «Гліф» на задняй панэлі прылады.

У адрозненне ад традыцыйных смартфонаў з маляўнічымі значкамі прыкладанняў, Nothing выкарыстоўвае іншы падыход. Манахраматычныя выявы для праграм наўмысна распрацаваны, каб паменшыць спакусу празмернага выкарыстання тэлефона. Гэты выбар дызайну накіраваны на тое, каб звесці да мінімуму адцягваючыя фактары і спрыяць больш мэтанакіраванаму і ўважліваму карыстанню смартфонам.

Прапаноўваючы альтэрнатыву звычайнаму смартфону, Nothing Phone 2 кідае выклік статус-кво галіны, дзе дамінуюць Apple і Android. Гэта новая магчымасць для тых, хто шукае прыладу, якая менш адцягвае ўвагу. Ці атрымае Nothing Phone 2 масавую прывабнасць, яшчэ трэба высветліць, але гэта, несумненна, цікавае дадатак да рынку.

