EA аб'яўляе аб тым, што Project Rene: The Next-Gen Sims Game будзе бясплатнай для спампоўкі

EA раскрыла новыя падрабязнасці аб будучай гульні Sims наступнага пакалення пад кодавай назвай Project Rene. У паведамленні ў блогу падчас прэзентацыі Behind The Sims кампанія абвясціла, што гульня будзе даступная для бясплатнай загрузкі. Гэты крок стаў следам за поспехам бясплатнай гульні The Sims 4 у ​​мінулым годзе.

Варыянт бясплатнай загрузкі для Project Rene азначае, што гульцы змогуць далучыцца, гуляць і даследаваць гульню без неабходнасці падпіскі, пакупкі асноўнай гульні або энергетычнай механікі. EA мае намер палегчыць гульцам магчымасць запрашаць сяброў або далучацца да іх і карыстацца новымі функцыямі, гісторыямі і выпрабаваннямі.

Тым не менш, EA удакладніла, што гульня па-ранейшаму будзе мець кантэнт і пакеты, якія можна набыць, падобныя на The Sims 4. Але структура цэнаўтварэння і тое, як гэтыя прадметы будуць прадавацца, могуць адрознівацца ад бягучай гульні. EA прывёў прыклад дадання асноўнага надвор'я ў якасці бясплатнай функцыі для ўсіх, у той час як будучыя пакеты могуць быць сканцэнтраваны на пэўных тэмах, такіх як зімовыя віды спорту або спаборніцтвы.

Выпуск Project Rene не азначае спыненне падтрымкі The Sims 4. EA плануе працягваць прадастаўляць абнаўленні і новы кантэнт для супольнасці The Sims 4 у ​​агляднай будучыні.

Хоць канкрэтная дата запуску не была абвешчана, EA працуе над больш празрыстым працэсам распрацоўкі Project Rene. Раней кампанія паказала, што гульня прапануе як адзіночную, так і шматкарыстальніцкую гульню, а больш інфармацыі аб наборы шматкарыстальніцкіх кампанентаў будзе раскрыта пазней у гэтым годзе.

Крыніца: [The Verge] (крыніца)