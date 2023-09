Тэхналагічны год пачынаецца з мерапрыемства Apple і канферэнцыі Dreamforce

Другі тыдзень верасня азначае пачатак новага тэхналагічнага года з такімі важнымі падзеямі, як iPhone ад Apple і канферэнцыя Dreamforce ад Salesforce, якія задаюць тон галіны. Гэтыя падзеі таксама азначаюць пачатак сезона тэхнічных канферэнцый з выстаўкамі для Meta Platforms, Microsoft і Oracle.

Адной з доўгачаканых падзей з'яўляецца першаснае публічнае размяшчэнне акцый Arm Holdings, якое, як чакаецца, ацаніць распрацоўніка мікрасхем у 50-54.5 мільярда долараў. Гэта IPO разам з запланаваным публічным размяшчэннем стартапа Instacart можа ажывіць спячы рынак тэхналагічных IPO. У гэтым годзе стаўкі высокія, бо судовыя бітвы, макраэканамічныя ўмовы, гандлёвая вайна з Кітаем і праблемы з рэгуляваннем выклікаюць заклапочанасць.

Падзеі тыдня асвятляюць як магчымасці, так і праблемы ў індустрыі тэхналогій. IPO Arm дэманструе моц тэхналогій і штучнага інтэлекту, у той час як справа Google і Міністэрства юстыцыі выклікае занепакоенасць уладай, якой валодаюць некалькі кампаній. Міністэрства юстыцыі сцвярджае, што Google незаконна выкарыстоўваў пагадненні з вытворцамі тэлефонаў і інтэрнэт-браўзераў, каб манапалізаваць рынак пошукавых сістэм.

Тым часам група Сената збіраецца для абмеркавання адказнага выкарыстання штучнага інтэлекту, а двухпартыйнае заканадаўства распрацоўваецца для рэгулявання штучнага інтэлекту. Нават тэхналагічныя гіганты, такія як Apple і Salesforce, не застрахаваны ад праблем: Apple сутыкаецца з праблемамі з даходамі і продажамі, а Salesforce разглядае магчымасць пераносу Dreamforce з-за заклапочанасці з ужываннем наркотыкаў і бяздомнасцю ў Сан-Францыска.

Галоўная праблема, якая навісла над тэхналагічным ландшафтам, - гэта штучны інтэлект. Закрыты характар ​​дыскусій і патэнцыял рэгулятарнага захопу дамінуючымі гульцамі ў галіны выклікаюць пытанні аб справядлівасці правілаў. Аднак сур'ёзнасці пытанню дадае ўдзел упраўлення юстыцыі.

Увогуле, гэты насычаны тэхналагічным тыднем стварае аснову для тэхналагічнай індустрыі ў наступным годзе з мноствам магчымасцей, праблем і нарматыўных праблем.

