Па чутках, Nintendo Switch 2 мае палепшаную прадукцыйнасць і скарочаны час загрузкі

Чуткі пра доўгачаканую Nintendo Switch 2 працягваюць цыркуляваць, з'яўляюцца новыя падрабязнасці аб яе прадукцыйнасці і асаблівасцях. Надзейныя крыніцы сцвярджаюць, што кансоль сакрэтна дэманстравалася на Gamescom у жніўні, і цяпер трэцяя крыніца пацвердзіла гэтыя заявы і дадала дадатковую інфармацыю.

Згодна з паведамленнямі Eurogamer і VGC, па чутках, Switch 2 запускае «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» з больш высокай частатой кадраў і раздзяленнем, што гучыць шматспадзеўна для аматараў папулярнай гульні. Nate The Hate, раней надзейны інсайдэр Nintendo, таксама падтрымаў гэтыя заявы і раскрыў больш падрабязнасцей, якія ён чуў пра кансоль.

Адным з прыкметных паляпшэнняў, згаданым Nate The Hate, з'яўляецца значнае скарачэнне часу загрузкі. Ён сцвярджае, што новае абсталяванне забяспечвае амаль імгненную загрузку гульняў, асабліва пры загрузцы з галоўнага меню. Гэта значнае паляпшэнне ў параўнанні з арыгінальным камутатарам, які меў час загрузкі каля 30 секунд.

Што тычыцца прадукцыйнасці, Nate The Hate сцвярджае, што «Breath of the Wild» працаваў з частатой 60 кадраў у секунду і дазволам 4K на Switch 2. Ён таксама адзначыў, што кансоль мае пашыраныя магчымасці трасіроўкі прамянёў, падобныя на тое, што ў PlayStation. 5 і Xbox Series X/S могуць дасягнуць. Аднак ён удакладняе, што сырая магутнасць Switch 2, як чакаецца, будзе ніжэй, чым у Xbox Series S.

Каб кампенсаваць гэта, Switch 2 можа выкарыстоўваць новую тэхналогію пад назвай DLSS (deep learning super sampling), якая можа імітаваць дазвол 4K на прыладах з меншай магутнасцю. Гэта магло б забяспечыць параўнальнае візуальнае ўражанне з уласным 4K пры захаванні эфектыўнасці прадукцыйнасці.

Нягледзячы на ​​​​тое, што да гэтага часу існуе нявызначанасць адносна зваротнай сумяшчальнасці Switch 2 і афіцыйных дат адкрыцця/запуску, Nate The Hate мяркуе, што наступны Nintendo Direct выйдзе ў эфір прыкладна праз тры дні, магчыма, 14 верасня. Важна адзначыць, што Nintendo Directs звычайна адбываюцца чацвяргі.

У заключэнне, чуткі аб асаблівасцях Nintendo Switch 2 паказваюць на палепшаную прадукцыйнасць, скарачэнне часу загрузкі і патэнцыйнае выкарыстанне тэхналогіі DLSS. Фанаты з нецярпеннем чакаюць далейшых абнаўленняў ад Nintendo адносна гэтай доўгачаканай кансолі.

