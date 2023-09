Як зарабіць на продажы кантрабанды ў Starfield

Рэзюмэ: зарабляць грошы ў Starfield можа быць працаёмкім працэсам, але ёсць спосабы паскорыць гэты працэс. Адзін з самых простых метадаў - продаж кантрабанды, забароненых прадметаў, такіх як здабытыя органы, знойдзеныя ў варожых будынках і караблях. Кантрабанда пазначаецца жоўтым сімвалам і можа быць прададзена з значным прыбыткам. Лепшае месца для продажу кантрабанды - The Den, касмічная станцыя, размешчаная ў сістэме The Wolf. Каб прычаліць ваш карабель да The Den, вам трэба наблізіцца да станцыі на 500 метраў. Унутры The Den вы знойдзеце прадаўца Trade Authority, які мае 11,000 XNUMX крэдытаў і прапануе зручнае месца для продажу вашай кантрабанды.

Калі вы прадаеце кантрабанду ў The Den, вас не правераць па прыбыцці, нават калі гэта ваенная структура UC. Каб скінуць крэдыты пастаўшчыка Trade Authority, вам трэба пачакаць у агульнай складанасці 48 гадзін, двойчы пасядзеўшы або спаўшы па 24 гадзіны. Для вашага зручнасці перад гандлёвым упраўленнем ёсць крэслы.

Важна адзначыць, што логава ў сістэме Ваўка з'яўляецца правільным месцам, бо ёсць таксама старая, разбураная логава. Акрамя таго, ёсць верагоднасць, што падчас падарожжа па космасе вы сутыкнецеся з гандлёвым караблём Упраўлення гандлю, але рэкамендуецца прадаваць у The Den, каб гарантавана знайсці месца.

Калі вы хочаце максымізаваць свой прыбытак ад кантрабанды, падумайце аб інвеставанні ў навык камерцыі як мага раней. Гэты сацыяльны навык дазваляе прадаваць тавары на 10% даражэй і становіцца больш прыбытковым з кожным рангам.

Увогуле, продаж кантрабанды ў Starfield - гэта прыбытковы спосаб хутка зарабіць грошы. Не забудзьцеся быць асцярожнымі і пазбягаць злоўлення з кантрабандай, выкарыстоўваючы абаронены груз або хутка выязджаючы з зоны, перш чым служба бяспекі праскануе ваш карабель.

Крыніца: IGN – Міранда Санчэс, выканаўчы рэдактар ​​даведнікаў IGN