Чуткі аб Nintendo Switch 2: у дэманстрацыі Breath of the Wild прадэманстравана палепшаная графіка і час загрузкі

Нядаўна ходзяць чуткі аб наступнай кансолі Nintendo, умоўна названай «Switch 2». Згодна з паведамленнямі Eurogamer і VGC, асобныя распрацоўшчыкі мелі магчымасць прадэманстраваць кансоль падчас Gamescom 2023. У дэманстрацыі была прадстаўлена палепшаная версія The Legend of Zelda: Breath of the Wild, хоць падрабязнасці паляпшэнняў на той момант не паведамляліся.

З нядаўняга падкаста Nate the Hate з'явіліся новыя чуткі. Вядучы сцвярджаў, што тэхнічная дэманстрацыя Gamescom прадэманстравала Breath of the Wild у 4K 60 кадраў у секунду, прычым прыкметным паляпшэннем стала выкараненне часу загрузкі. Важна ўдакладніць, што гэтыя чуткі не азначаюць, што назва запуску Switch будзе перавыдадзена з наступным абсталяваннем. Хутчэй, гэта было выкарыстана для дэманстрацыі тэхнічных дасягненняў пераемніка.

Ёсць таксама сцвярджэнні, што ў тэхнічнай дэманстрацыі выкарыстоўваўся DLSS 3.5, тэхналогія маштабавання AI у рэжыме рэальнага часу ад Nvidia. Аднак пакуль невядома, ці выкарыстоўваўся ў дэманстрацыі поўны набор функцый версіі 3.5, напрыклад, стварэнне кадраў. Уключэнне DLSS было тэмай спекуляцый для наступніка Switch на працягу некалькіх гадоў, і згадка пра версію 3.5, безумоўна, інтрыгуе.

Падчас размовы з падкастам вядучы згадаў, што магчымай датай з'яўляецца сакавік 2024 года, хоць было незразумела, адносіцца гэта да даты адкрыцця або выпуску. Папярэднія чуткі раней у гэтым годзе меркавалі, што Switch 2024 выйдзе ў канцы 2 года.

Важна адзначыць, што гэтыя чуткі на дадзены момант афіцыйна не пацверджаны Nintendo. Інфармацыя грунтуецца на крыніцах і чутках. Акрамя таго, калі гэтыя спецыфікацыі дакладныя, важна ўлічваць, што тэхнічная дэманстрацыя, паказаная на Gamescom, можа неабавязкова адлюстроўваць асаблівасці канчатковай кансолі.

Паколькі гэтыя чуткі працягваюць распаўсюджвацца, вельмі цікава паразважаць аб магчымасцях палепшанай версіі Breath of the Wild на «Switch 2». Тым не менш, пакуль Nintendo не паступіць з афіцыйнымі заявамі, гэтыя чуткі варта ўспрымаць з доляй сумневаў.

Крыніцы:

- Еўрагеймер

– VGC

– Падкаст Nate the Hate