Час выхаду DLC The Teal Mask у Pokemon Scarlet and Violet

Трэнеры па ўсім свеце з нецярпеннем чакаюць выхаду першага DLC Pokemon Scarlet and Violet The Teal Mask. Запланаваны на сераду, 13 верасня, гульцы цікавяцца канкрэтным часам выпуску ў іх рэгіёне.

Згодна з пацверджанай інфармацыяй, DLC The Teal Mask выйдзе ў наступныя тэрміны:

– 6:12 па ціхаакіянскім часе (XNUMX верасня)

– 8 па цэнтральным часе (12 верасня)

– 9:12 па ўсходнім часе (XNUMX верасня)

– 2 гадзіны ночы па брытанскім часе (13 верасня)

– 3 гадзіны ночы па цэнтральнаеўрапейскім часе (13 верасня)

– 5:30 раніцы па індыйскім часе (13 верасня)

– 9 раніцы па японскім часе (13 верасня)

Гэты час можа быць зменены, але чакаецца, што гульня будзе запушчана прыкладна ў вызначаны час. Гульцы павінны быць у курсе любых паведамленняў аб зменах часу выпуску.

Сіняковая маска з'яўляецца часткай DLC The Hidden Treasure of Area Zero для Pokemon Scarlet and Violet. DLC адпраўляе гульцоў на школьную экскурсію ў Кітакамі, ажыўленую вёску, напоўненую святочнымі мерапрыемствамі і вулічнымі гандлярамі. Кампанія Pokemon ужо дражніла новых кішэнных монстраў, легенд і персанажаў, якія будуць прадстаўлены ў The Teal Mask.

Уцечкі таксама выявілі дадатковую інфармацыю аб новых здольнасцях, запісах Pokedex і кішэнных монстраў, такіх як Bloodmoon Ursaluna. Другая частка DLC The Hidden Area of ​​Treasure Zero пад назвай The Indigo Disk запланавана на 4 квартал/зіму ў 2023 годзе.

Гульцам, якія жадаюць выпрабаваць DLC The Teal Mask, трэба будзе мець Pokemon Scarlet або Pokemon Violet. Тым, хто валодае абедзвюма гульнямі, трэба будзе набыць асобныя копіі The Teal Mask.

Нягледзячы на ​​першапачатковыя тэхнічныя праблемы, якія паўплывалі на апусканне і вопыт гульца, Pokemon Scarlet and Violet правялі надзвычай паспяховы запуск, стаўшы самым вялікім выпускам Nintendo за ўсе часы з 10 мільёнамі прададзеных копій за першыя тры дні.

