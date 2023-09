Кампанія nScrypt, якая базуецца ў Фларыдзе, атрымала патэнт на модульныя мабільныя сістэмы прамога лічбавага вытворчасці

By

Кампанія nScrypt, якая базуецца ў Фларыдзе, атрымала патэнт ЗША на свае модульныя мабільныя прамыя лічбавыя вытворчыя сістэмы. Сістэма, заключаная ў стандартны транспартны кантэйнер, прызначана для прамой лічбавай вытворчасці (DDM) і здольная працаваць з шырокім спектрам матэрыялаў, уключаючы тэрмапласты, металы і кераміку.

Сістэма мае магчымасці 3D-друку, а таксама сістэму выбару і размяшчэння электронных кампанентаў і біярэактар. Дзякуючы інтэграцыі тэхналогіі nScrypt Factory in a Tool, модульная сістэма таксама можа вырабляць цалкам функцыянальныя электронныя прылады. Сістэма складаецца для лёгкай транспарціроўкі і ўключае ў сябе розныя пашыраныя функцыі, такія як электрастатычны разрад падлогі, інтэграваныя сістэмы сувязі, сонечная энергія і нават платформа для пасадкі беспілотніка.

У дадатак да гэтага патэнта, даследчы аддзел nScrypt, Sciperio, дасягнуў значных поспехаў у тэхналогіі 3D-друку. Яны паспяхова палепшылі прадукцыйнасць 3D-друкаваных схемных структур (PCS) з дапамогай сваёй тэхналогіі Factory in a Tool. Гэтая тэхналогія выкарыстоўвалася для стварэння схем з канформнымі награвальнымі элементамі для электронных прылад і носных тэхналогій. Яны таксама выкарыстоўвалі Factory in a Tool для вытворчасці CubeSats для касмічных сіл ЗША, дэманструючы здольнасць сістэмы ствараць складаныя структуры з убудаванымі функцыямі.

Дзякуючы гэтаму патэнту і прагрэсу ў тэхналогіі 3D-друку, nScrypt з'яўляецца вядучым гульцом у сектары адытыўнай вытворчасці. Іх модульная мабільная сістэма адкрывае новыя магчымасці для лакалізаванай вытворчасці і вытворчасці індывідуальных дэталяў. Гэтая тэхналогія можа здзейсніць рэвалюцыю ў розных галінах прамысловасці, ад электронікі да аэракасмічнай прамысловасці.