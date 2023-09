Nothing Phone 2 не атрымлівае абнаўленне ўбудаванага ПЗ Nothing OS 2.0.3

By

Nothing Phone 2, выпушчаны ў ліпені 2023 года, атрымлівае новае абнаўленне прашыўкі пад назвай Nothing OS 2.0.3. Гэта абнаўленне ўносіць некалькі паляпшэнняў і змяненняў у смартфон. Адным з асноўных дапаўненняў з'яўляецца новы віджэт компаса, які прапануе больш падрабязную навігацыю. Карыстальнікі таксама заўважаць новы карыстацкі інтэрфейс для кішэннага рэжыму, які паляпшае карыстацкі досвед.

Акрамя таго, абнаўленне прашыўкі ўключае падтрымку Zomato на панэлі прагрэсу Glyph і паляпшае сумяшчальнасць з OTG. Карыстальнікі таксама могуць разлічваць на паляпшэнне раздзялення запісу Screen Recorder, стабільнасці злучэння Bluetooth, стабільнасці NFC і тактыльнай зваротнай сувязі.

Больш за тое, абнаўленне Nothing OS 2.0.3 пастаўляецца з патчам бяспекі Android ад жніўня 2023 г., які забяспечвае павышаную бяспеку прылады. Кампанія Nothing абавязвалася забяспечыць тры гады абнаўленняў АС Android і чатыры гады выпраўленняў бяспекі для Nothing Phone 2.

Абнаўленне мае памер пакета 130 МБ і распаўсюджваецца для ўладальнікаў Nothing Phone 2. Карыстальнікі могуць уручную праверыць наяўнасць абнаўленняў, перайшоўшы ў Налады > Сістэма > Абнаўленне сістэмы на сваіх прыладах.

Маючы магутны Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, Nothing Phone 2 забяспечвае выдатную прадукцыйнасць. Смартфон таксама мае падвойную заднюю камеру з двума 50-мегапіксэльнымі датчыкамі і злёгку абноўлены інтэрфейс LED Glyph для апавяшчэнняў з некалькіх праграм.

Абнаўленне ўбудаванага праграмнага забеспячэння ў цяперашні час даступна ў Індыі, што пацвярджаецца атрыманнем абнаўлення на блоку агляду. Нішто не працягвае паляпшаць карыстацкі досвед і забяспечваць своечасовыя абнаўленні для сваіх смартфонаў.

