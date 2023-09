«Жан-Клод Ван Дам дэбютуе ў ролі Джоні Кейджа ў Mortal Kombat 1»

By

У Mortal Kombat 1 з'явяцца захапляльныя знакамітасці, у тым ліку Дж.К. Сіманс, Джон Сіна і Меган Фокс. Аднак адным з самых прыкметных дапаўненняў да гульні з'яўляецца зорка баевікоў 80-х Жан-Клод Ван Дам, які з'яўляецца эпізадычнай роляй Джоні Кейджа. Адзін са стваральнікаў серыяла Эд Бун падзяліўся гульнявым падабенствам Ван Дама ў інтэрнэце, паказаўшы знешні выгляд яго персанажа.

У цікавым маркетынгавым ходзе Бун нядаўна з'явіўся ў шоу на YouTube "Hot Ones", якое вядзе First We Feast. Падчас свайго 14-хвіліннага з'яўлення Бун абмяркоўваў Mortal Kombat 1 і гісторыю серыі, дэгустуючы розныя вострыя соусы з курынымі крылцамі. Відэа таксама дэманстравала некаторыя геймплэйныя кадры, у тым ліку кароткі пробліск персанажа Ван Дама на адзнацы 5:52. У кліпе Ван Дам пампуе паветра, пераварочвае птушку і вельмі падобны на сябе маладога.

Бун таксама падзяліўся інтрыгуючай гісторыяй пра тое, як удзел Ван Дама ў Mortal Kombat 1 робіць серыю поўным кругам. Ён паказаў, што гульня паўстала з няўдалых спроб NetherRealm Studios стварыць гульню вакол Жан-Клода Ван Дама каля 30 гадоў таму. Нягледзячы на ​​першапачатковае супраціўленне з боку Ван Дама, каманда нарэшце здолела забяспечыць яго ўдзел, стварыўшы захапляльны момант для каманды распрацоўшчыкаў.

Ван Дам у ролі Джоні Кейджа стане часткай DLC Kombat Pack для Mortal Kombat 1, які выйдзе 19 верасня для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch і ПК.

