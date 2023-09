By

Згодна з апошнімі паведамленнямі, Gearbox Studio - апошняя студыя, на якую паўплывала рэструктурызацыя Embracer Group, якая працягваецца. У чэрвені Embracer Group абвясціла аб комплекснай праграме рэструктурызацыі, каб аднавіць свае значныя выдаткі на працягу многіх гадоў і падзенне кошту акцый на 40 працэнтаў пасля няўдалага стратэгічнага партнёрства з Savvy Games Group.

У рамках рэструктурызацыі яшчэ адна студыя, якая належыць Embracer, Volition Games, была неадкладна зачынена ў канцы мінулага месяца. Зараз Reuters паведамляе, што Gearbox можа стаць наступнай студыяй, якую Embracer адпусціць. Кажуць, што Embracer працуе з інвестыцыйнымі банкамі Goldman Sachs і Aream & Co, каб вывучыць магчымасць продажу Gearbox. Яны ўжо атрымалі цікавасць ад трэціх асоб, якія хочуць набыць студыю.

Варта адзначыць, што пасля гэтай навіны цэны на акцыі Embracer павялічыліся. Gearbox, які быў набыты Embracer у 2021 годзе, меў неадназначныя вынікі з апошнімі выпускамі гульняў. Паводле выдаўца Take-Two, продажы New Tales from the Borderlands былі нізкімі. Аднак яшчэ адзін спін-оф Borderlands, Tiny Tina's Wonderland, перасягнуў чаканні. Генеральны дырэктар Рэндзі Пітчфард раней заяўляў, што будучы вопыт ужо распрацоўваецца.

Як выдавец, Gearbox плануе выпусціць Hyper Light Breaker і Homeworld 3 у пачатку 2024 года. Могуць адбыцца дадатковыя падзеі, звязаныя з рэструктурызацыяй Embracer Group і будучыняй Gearbox.