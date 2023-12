Навукоўцы распрацавалі метад убудавання флуоресцентных нанаалмазаў у вырабленыя на заказ структуры

Даследчыкі з Інстытута фізікі Сан-Карласа пры Універсітэце Сан-Паўлу (IFSC-USP) здзейснілі прарыў ва ўбудаванні нанаалмазаў з каляровымі цэнтрамі ў спецыяльна распрацаваныя структуры. Метад, апісаны ў часопісе Nanomaterials, адкрывае захапляльныя магчымасці для інтэграцыі квантавых выпраменьвальнікаў у фатонныя прылады для розных ужыванняў.

Навукоўцы засяродзіліся на цэнтрах азотных вакансій (NV), якія з'яўляюцца дэфектамі ў крышталічнай структуры алмазаў. Гэты дэфект узнікае, калі атам азоту замяняе атам вугляроду ў рашотцы алмаза, а суседні ўчастак у рашотцы вакантны. Гэтыя NV-цэнтры дэманструюць квантавыя ўласцівасці, такія як выпраменьванне аднаго фатона пры пакаёвай тэмпературы і працяглы час кагерэнтнасці, што робіць іх каштоўнымі для кадавання і апрацоўкі квантавай інфармацыі, а таксама для маркіроўкі клетак у біялагічных даследаваннях.

Мікрафабрыкацыя алмазаў тэхнічна складаная, таму даследчыкі звярнуліся да ўбудавання нанаалмазаў з каляровымі цэнтрамі ў спецыяльна распрацаваныя структуры. Яны выкарысталі метад двухфатоннай полімерызацыі (2PP), які прадугледжвае выкарыстанне лазернага прамяня высокай інтэнсіўнасці для факусіроўкі на святлоадчувальнай палімернай смале, якая яшчэ не застыла.

In their study, the researchers added a nanodiamond solution to the photoresist, a light-sensitive material used for the fabrication process. After conducting various physicochemical procedures, they performed microfabrication using pulses from a powerful laser. The presence and location of the nanodiamonds were confirmed through fluorescence and Raman spectroscopy measurements.

The results showed not only the feasibility of fabricating microstructures embedded with fluorescent nanodiamonds but also the potential for photonics and quantum technology applications. This breakthrough opens up exciting possibilities for the development of advanced photonic devices with integrated quantum emitters.

The research was part of a PhD project led by Filipe Assis Couto, advised by Professor Cleber Mendonça. It received support from the São Paulo Research Foundation (FAPESP) through multiple projects.