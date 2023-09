Знішчальнік дэманаў: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Сайкё Тайшы! Ператварае анімэ ў гульню ў стылі вечарынкі Марыё

By

Папулярны анімэ-серыял Demon Slayer плануе выпусціць новую відэагульню пад назвай Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Сайкё Тайшы! для камутатара Nintendo. У адрозненне ад звычайных анімэ-файтингаў, гэта настольная гульня ў стылі Mario Party.

Падобна на Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Сайкё Тайшы! гэта партыйная гульня для чатырох гульцоў, якая змяшчае розныя міні-гульні. Гульцы будуць кідаць кубікі, каб перамяшчацца па плітках настольнай гульні і ўдзельнічаць у лёгкіх гульнях, такіх як адгадванне, у якой скрыні хаваецца адзін з персанажаў Нэзуко. Аднак гульня таксама ўключае ў сябе начны цыкл, дзе гульцы павінны знайсці і знішчыць дэманаў , што адпавядае анімэ-серыялу.

Нягледзячы на ​​​​тое, што Нэзуко адведзена да ролі дапаможнага персанажа ў гульні, гульцы могуць гуляць у ролі галоўнага героя Тандзіра Камадо, Зеніцу Агацума, Інасукэ Хашыбіра і дзевяці членаў Хашыры. Гульня накіравана на тое, каб пацешыць фанатаў серыяла, уключыўшы знаёмых персанажаў і займальны геймплэй.

Знішчальнік дэманаў: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Сайкё Тайшы! гэта другая адаптацыя відэагульні з серыі Demon Slayer пасля Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, байца на арэне, распрацаванага CyberConnect2. Чакаецца, што будучая гульня выйдзе ў японскім eShop у 2024 годзе, а неўзабаве пасля гэтага можа з'явіцца англійская версія на аснове лакалізацыі папярэдняй гульні.

У цэлым, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Сайкё Тайшы! ажыўляе свет Demon Slayer ва ўнікальнай гульні ў стылі Mario Party, прапаноўваючы фанатам новы спосаб выпрабаваць любімы серыял.

Крыніцы:

– Сіліконера