Вэб-сайт Apple Store пераходзіць у аўтаномны рэжым перад выхадам iPhone 15

Вэб-сайт Apple Store часова адключыўся ў аўторак раніцай, за некалькі гадзін да доўгачаканага запуску iPhone 15. На мэтавай старонцы з'явілася паведамленне аб тым, што вэб-сайт абнаўляецца, і наведвальнікам было прапанавана вярнуцца ў бліжэйшы час. Сіне-шэры анімаваны лагатып Apple, таксама звязаны з прэзентацыяй iPhone 15, быў паказаны разам з працоўнай спасылкай на прамую трансляцыю.

Генеральны дырэктар Apple Цім Кук збіраецца прадставіць апошнюю версію флагманскага прадукту кампаніі ў 1:15 па ўсходнім часе ў тэатры Стыва Джобса ў Apple Park. Застаецца незразумелым, ці быў збой вэб-сайта вынікам пераважнай цікавасці да iPhone XNUMX або Apple уносіць змены ў свой інтэрнэт-рынак.

Чакаецца, што iPhone 15 выйдзе 22 верасня з трыма мадэлямі, даступнымі па розных цэнах. Стандартная версія будзе каштаваць ад 799 долараў, а варыянт Pro Max будзе каштаваць 1,099 долараў. Адным з прыкметных змяненняў у iPhone 15 з'яўляецца прыняцце стандартнага порта для зарадкі USB-C, як прадугледжана Еўрапейскім саюзам. Гэты крок азначае адыход ад фірмовага порта зарадкі Apple Lightning.

Чуткі вакол iPhone 15 ўключаюць у сябе ўвядзенне «Кнопкі дзеянняў», якая забяспечыць карыстальнікам хуткі доступ да розных функцый і налад без разблакіроўкі прылады або навігацыі па праграмах. Хоць дэталяў мала, эксперты мяркуюць, што гэтая кнопка можа адрозніць iPhone 15 Pro ад папярэдніх мадэляў.

Apple звычайна прадстаўляе новы прадукт восенню, а iPhone 14 быў выпушчаны ў верасні мінулага года. Акцыі кампаніі, якая нядаўна дасягнула рэкорднай рынкавай капіталізацыі ў 3 трыльёны долараў, крыху ўпалі падчас ранішніх таргоў у аўторак.

