By

У гэтым артыкуле мы разгледзім топ бясплатных і платных праграм для iPhone у ЗША. Гэтыя праграмы прапануюць мноства функцый і задавальняюць розныя інтарэсы і патрэбы.

Сярод лепшых бясплатных праграм для iPhone у ЗША варта адзначыць Temu: Shop Like a Billionaire. Temu дазваляе карыстальнікам купляць прадметы раскошы і адчуваць лад жыцця мільярдэра. Яшчэ адно папулярнае прыкладанне - YouTube TV, якое прапануе карыстальнікам шырокі спектр струменевага кантэнту. TikTok, вядомы сваімі віруснымі кароткімі відэа, таксама ўваходзіць у спіс.

З іншага боку, сярод самых платных праграм для iPhone у ЗША ёсць Minecraft, вельмі папулярная гульня, якая дазваляе гульцам ствараць свае ўласныя светы. Geometry Dash - яшчэ адно платнае прыкладанне, якое спалучае ў сабе музыку і гульнявы ​​​​працэс на аснове навыкаў. Вядомая настольная гульня МАНАПОЛІЯ таксама мае лічбавую версію для карыстальнікаў iPhone.

Іншыя платныя праграмы, якія ўваходзяць у спіс, ўключаюць Heads Up!, вясёлую партыйную гульню, і Plague Inc., стратэгічную гульню-сімулятар, у якой гульцы ствараюць і развіваюць патаген, каб заразіць і знішчыць чалавецтва.

Гэтыя прыкладанні прапануюць шэраг варыянтаў забаў, ад гульняў да ладу жыцця. Незалежна ад таго, шукаеце вы раскошны шопінг або займальную гульню, у App Store ёсць варыянты.

Крыніцы:

– Тэму: рабі пакупкі як мільярдэр, Тэму

– YouTube TV, Google LLC

– TikTok, TikTok Ltd

– Minecraft, Mojang

– Geometry Dash, RobTop Games AB

– MONOPOLY, Marmalade Game Studio

– Heads Up!, Warner Bros.

– Plague Inc., Ndemic Creations

Заўвага: URL-адрасы былі выдалены з крыніц.