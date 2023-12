By

Рэзюмэ: Нядаўняе даследаванне пад кіраўніцтвам астранома з Універсітэта Фларыды Адама Гінзбурга дало каштоўную інфармацыю пра таямнічую цёмную вобласць, вядомую як «Цэгла», якая знаходзіцца ў цэнтры нашай галактыкі, Млечнага Шляху. Гэта турбулентнае газавае воблака даўно цікавіла навукоўцаў дзякуючы сваім унікальным уласцівасцям, якія перашкаджалі ўтварэнню новых зорак. Выкарыстоўваючы магутны касмічны тэлескоп Джэймса Уэба (JWST), даследчыкі выявілі нечакана высокую канцэнтрацыю замарожанага чаднага газу (CO) у Цагліне, тым самым кінуўшы выклік існуючым уяўленням аб працэсах зоркаўтварэння ў рэгіёне.

На працягу многіх гадоў «Цагліна» заставалася загадкай, распальваючы бурныя дыскусіі сярод экспертаў у навуковай супольнасці. Аднак у святле нядаўніх адкрыццяў гэты рэгіён стаў цэнтрам даследаванняў, што заклікае навукоўцаў перагледзець існуючыя тэорыі аб зоркаўтварэнні.

Тлумачачы значэнне гэтага прарыву, Адам Гінзбург падкрэслівае: «З дапамогай JWST мы цяпер маем магчымасць даследаваць малекулы ў цвёрдай форме, у той час як нашы папярэднія назіранні былі абмежаваныя газападобнымі станамі. Гэтая новая перспектыва дае нам больш поўнае разуменне размеркавання і транспарціроўкі малекул».

Папярэднія даследаванні ў асноўным абапіраліся на аналіз газу CO праз выпраменьванае святло. Аднак гэты падыход аказаўся абмежавальным, бо патрабавалася інтэнсіўнае зорнае святло і гарачы газ, каб прасачыць размеркаванне CO лёду ў The Brick. Выкарыстоўваючы альтэрнатыўную метадалогію, даследчыкі змаглі пашырыць свае даследаванні, каб уключыць больш за дзесяць тысяч зорак, прадставіўшы неацэнную інфармацыю аб характарыстыках міжзоркавага лёду.

Гэтыя нядаўнія адкрыцці маюць ключавое значэнне для высвятлення паходжання малекул у нашай Сонечнай сістэме. Мяркуецца, што калісьці гэтыя малекулы былі зачыненыя ў драбнюткіх пылінках, утвараючы пасля такія нябесныя целы, як планеты і каметы. Гэтыя знаходкі ўяўляюць сабой толькі вяршыню айсберга, паколькі даследчыкі плануюць працягнуць даследаванне нябесных льдоў шляхам далейшых назіранняў з JWST.

Адам Гінзбург робіць выснову: «Выкарыстоўваючы спектраскапію, мы можам вымераць адносныя колькасці CO, вады, CO2 і складаных малекул, што дае магчымасць зірнуць на развіццё хіміі з цягам часу ў гэтых газавых воблаках».

Гэта наватарскае даследаванне пад назвай «Паглынанне CO ў воблаку галактычнага цэнтра G0.253+0.015», апублікаванае ў The Astrophysical Journal, служыць важнай прыступкай у раскрыцці таямніц зоркаўтварэння, адкрываючы шлях для будучых дасягненняў у нашым разуменні Сусвет.