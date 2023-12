Новае даследаванне паказвае патэнцыял для збору арганічных малекул са спадарожніка Сатурна Энцэлада

By

Рэзюмэ: нядаўняе даследаванне, праведзенае даследчыкамі Каліфарнійскага ўніверсітэта ў Сан-Дыега, паказвае, што непашкоджаныя ледзяныя крупы, якія змяшчаюць амінакіслоты, патэнцыйна могуць быць сабраны з ледзяных шлейфаў спадарожніка Сатурна Энцэлада. Даследаванне выкарыстала фізічны апарат для вывучэння сутыкненняў і выявіла, што амінакіслоты ўнутры ледзяных зерняў могуць выжыць пры ўдары на хуткасці да 9,400 міль у гадзіну, што дазваляе касмічным караблям збіраць іх, не разбураючы. Гэта адкрыццё мае значэнне не толькі для вывучэння Энцэлада, але і іншых ваданосных спадарожнікаў, такіх як Еўропа Юпітэра.

Навукоўцы даўно былі заінтрыгаваныя магчымасцю знайсці прыкметы жыцця ў падземным акіяне Энцэлада, асабліва ў шлейфах лёду, якія падымаюцца з яго паверхні. Аднак збор арганічных малекул з гэтых шлейфаў без іх пашкоджання быў значнай праблемай. Гэта даследаванне дае прамень надзеі, мяркуючы, што сапраўды магчыма атрымаць непашкоджаныя збожжа лёду з Энцэлада і атрымаць дакладнае разуменне злучэнняў у іх.

Эксперымент прадугледжваў стварэнне часціц лёду шляхам праштурхоўвання вады праз іголку высокага напружання, у выніку чаго вада разбівалася на дробныя кроплі. Затым гэтыя кроплі крышталізуюцца ў ледзяныя збожжа пры ўваходзе ў вакуум. Затым даследчыкі прапусцілі загартаваныя збожжа праз спектрометр і прааналізавалі іх.

«Мы прадэманстравалі, што можна сабраць арганічныя малекулы з ледзяных шлейфаў Энцэлада, не разбураючы іх», — сказаў Роберт Кантынэці, адзін з даследчыкаў, якія ўдзельнічалі ў даследаванні. Гэты прарыў адкрывае захапляльныя магчымасці для будучых місій, такіх як Europa Clipper, якая магла б збіраць падобныя амінакіслоты з ледзяных зерняў на спадарожніку Юпітэра Еўропе.

Вынікі гэтага даследавання былі апублікаваныя ў часопісе Proceedings of the National Academy of Sciences і азначаюць важны крок наперад у нашым разуменні пазаземнага жыцця. У той час як у цэнтры ўвагі быў Энцэлад, наступствы гэтага даследавання выходзяць за межы аднаго месяца ў нашай Сонечнай сістэме. Даючы інфармацыю аб выжывальнасці амінакіслот падчас касмічных падарожжаў, гэтыя высновы пракладваюць шлях для больш шырокіх даследаванняў і пошуку жыцця ў іншых багатых вадой асяроддзях.