Рэвалюцыйнае адкрыццё пралівае святло на прыроду Be Stars

Навукоўцы з Універсітэта Лідса зрабілі наватарскае адкрыццё, якое можа цалкам змяніць наша разуменне зорак Be, адных з самых значных і распаўсюджаных зорак у Сусвеце. Раней меркавалася, што зоркі Be ў асноўным існуюць у падвойных зорных сістэмах, але новыя дадзеныя сведчаць аб тым, што яны сапраўды могуць быць часткай трохзоркавых сістэм.

Пад кіраўніцтвам к.ф.н. студэнт Джонатан Дод і прафесар Рэнэ Удмайер, даследчыкі выкарыстоўвалі дадзеныя са спадарожніка Еўрапейскага касмічнага агенцтва Gaia для аналізу руху гэтых зорак па начным небе. Іх назіранні паказалі, што зоркі Be маюць меншую колькасць спадарожнікаў, чым чакалася, што першапачаткова выклікала пытанні аб іх фарміраванні.

Аднак далейшае даследаванне паказала, што пры большай адлегласці частата зорак-спадарожнікаў у зорак Be і іншых зорак B падобная. Гэта прывяло даследчыкаў да высновы, што ў гэтых сістэмах часта прысутнічае трэцяя зорка, што прымушае зорку-кампаньён набліжацца да зоркі Be. Такая блізкасць дазваляе пераносіць масу ад адной зоркі да другой, што прыводзіць да ўтварэння характэрнага зорнага дыска Be.

Гэта адкрыццё кідае выклік папярэдняму кансенсусу аб тым, што дыскі вакол зорак Be ўзніклі выключна з-за хуткага кручэння саміх зорак. Улічваючы ўплыў трохзоркавых сістэм, навукоўцы паглыбілі наша разуменне фарміравання і эвалюцыі гэтых інтрыгуючых аб'ектаў.

«Той факт, што мы іх не бачым, можа быць таму, што цяпер яны занадта слабыя, каб іх можна было выявіць», — кажа галоўны даследчык прафесар Удмайер, мяркуючы, што гэтыя зоркі-спадарожнікі, магчыма, сталі меншымі і слабейшымі пасля таго, як «вампір» пазбавіў іх масы. Будзь зоркай.

Гэта даследаванне пралівае новае святло на складаную дынаміку зорак Be і падкрэслівае неабходнасць далейшага вывучэння множных зорных сістэм. Пашыраючы нашы веды аб гэтых масіўных зорках, мы атрымліваем каштоўную інфармацыю пра больш шырокія працэсы эвалюцыі зорак.

часта задаюць пытанні

Што такое зоркі Be?

Be-зоркі - гэта падгрупа B-зорак, якія характарызуюцца наяўнасцю ваколзорнага дыска з газападобнага матэрыялу. Гэтыя дыскі нагадваюць кольцы Сатурна ў нашай Сонечнай сістэме.

Якое значэнне гэтага адкрыцця?

Адкрыццё таго, што зоркі Be могуць існаваць у трохзоркавых сістэмах, аспрэчвае папярэднія здагадкі аб іх фарміраванні і эвалюцыі. Гэта дае каштоўную інфармацыю аб складанай дынаміцы гэтых аб'ектаў і паглыбляе наша разуменне эвалюцыі зорак у больш агульным плане.

Як было зроблена гэта адкрыццё?

Даследчыкі прааналізавалі дадзеныя са спадарожніка Еўрапейскага касмічнага агенцтва Gaia, які адсочвае рух зорак па начным небе. Назіраючы за рухам зорак Be, яны ў многіх выпадках змаглі зрабіць выснову аб наяўнасці трэцяй зоркі, якая ўплывае на фарміраванне дыска зоркі Be.

Якія наступствы гэта мае для будучых даследаванняў?

Гэта адкрыццё адкрывае новыя шляхі для вывучэння прыроды зорак Be і ролі некалькіх зорных сістэм у іх фарміраванні. Неабходныя далейшыя даследаванні, каб цалкам зразумець дынаміку гэтых сістэм і працэсы, звязаныя з перадачай масы паміж зоркамі.