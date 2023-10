Вывучэнне законаў захавання ў квантавай механіцы

By

Законы захавання - гэта фундаментальныя прынцыпы ў фізіцы, якія апісваюць захаванне пэўных велічынь або ўласцівасцей у ізаляваных фізічных сістэмах з цягам часу. Гэтыя законы, якія ўключаюць захаванне масы-энергіі, імпульсу і электрычнага зарада, маюць вырашальнае значэнне для разумення паводзін Сусвету. Яны вызначаюць працэсы, якія могуць і не могуць адбывацца ў прыродзе. Напрыклад, захаванне імпульсу паказвае, што сума ўсіх імпульсаў застаецца пастаяннай у закрытай сістэме да і пасля падзеі, напрыклад сутыкнення.

У той час як законы захавання добра вядомыя ў класічнай механіцы, яны становяцца больш інтрыгуючымі ў галіне квантавай механікі. У квантавай механіцы тэарэмы захавання паходзяць з такіх прынцыпаў, як сіметрыя фізічных сістэм, у адрозненне ад класічнай механікі, дзе яны прымаюцца з самага пачатку.

У новым даследаванні, апублікаваным у Proceedings of the National Academy of Sciences, даследчыкі распрацавалі разумовы эксперымент для далейшага вывучэння законаў захавання ў квантавай механіцы. Мысленныя эксперыменты, гіпатэтычныя сцэнарыі, якія выкарыстоўваюцца для вывучэння наступстваў тэорый і прынцыпаў, даюць новае ўяўленне пра прыроду квантавай механікі.

Мысленны эксперымент, створаны даследчыкамі, уключае двух персанажаў, Алісу і Боба, якія сядзяць на крэслах з коламі адзін супраць аднаго. Калі яны штурхаюць адзін аднаго, яны рухаюцца ў процілеглых напрамках з аднолькавай хуткасцю, у выніку чаго пастаянная сума хуткасцей роўная нулю. Гэта дэманструе захаванне імпульсу ў квантавай сферы.

Значнасць гэтага разумовага эксперыменту выходзіць за рамкі канкрэтнага сцэнарыя. Гэта ілюструе ўніверсальную дастасавальнасць законаў захавання, ахопліваючы сцэнары з рознымі масамі, пачатковым рухам і складанымі ўзаемадзеяннямі. Законы захавання вынікаюць з сіметрыі прыроды, і іх прадказальнасць захоўваецца незалежна ад канкрэтных дэталяў узаемадзеянняў.

Аднак у квантавай механіцы традыцыйныя законы захавання сутыкаюцца з праблемамі. Вымярэнне пэўнай велічыні ў квантавай сістэме парушае сістэму, карэнным чынам змяняючы яе наступную эвалюцыю. Каб пераадолець гэтую праблему, даследчыкі распрацавалі эксперыментальную ўстаноўку, якая ўключала падрыхтоўку квантавай сістэмы ў пэўным пачатковым стане і вымярэнне захаванай колькасці адразу пасля падрыхтоўкі. Затым яны дазволілі сістэме развівацца без якіх-небудзь вымярэнняў, выявіўшы, што захаванне вуглавога моманту захоўваецца нават у асобных выпадках.

Гэта даследаванне спрыяе больш глыбокаму разуменню асноўных прынцыпаў квантавай механікі і законаў захавання, якія рэгулююць паводзіны квантавых сістэм. Даследуючы гэтыя законы з дапамогай разумовых эксперыментаў і інавацыйных эксперыментальных установак, навукоўцы могуць працягваць разгадваць таямніцы квантавага царства.

Крыніцы:

– Назва: Законы захавання ў квантавай механіцы, якія тлумачацца ў эксперыментах

Крыніца: Працы Нацыянальнай акадэміі навук

Аўтары: Джордж Захарыя, Маркус С. Кіршнер, Санду Папеску

Дата: Лістапад 2020