Падлеткавыя галактыкі: разгадка хіміі касмічнага падлеткавага ўзросту

By

Нядаўняе даследаванне, праведзенае астрафізікамі з Паўночна-Заходняга універсітэта з выкарыстаннем дадзеных касмічнага тэлескопа Джэймса Уэба (JWST) НАСА, пралівае святло на хімічны склад «падлеткавых галактык». Было выяўлена, што гэтыя галактыкі, якія ўтварыліся прыкладна праз два-тры мільярды гадоў пасля Вялікага выбуху, незвычайна гарачыя і ўтрымліваюць нечаканыя элементы, такія як нікель, якія, як вядома, цяжка назіраць.

Вынікі гэтага даследавання, якія будуць апублікаваны ў The Astrophysical Journal Letters, з'яўляюцца часткай бягучага апытання Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA). Даследчыкі пад кіраўніцтвам Элісан Стром з Паўночна-Заходняга універсітэта імкнуцца зразумець, як развіваліся галактыкі на працягу касмічнай гісторыі.

Стром параўноўвае падлеткавыя галактыкі з чалавечымі падлеткамі, заяўляючы, што і тыя, і іншыя перажываюць скачкі росту і змены ў гады станаўлення. Вывучаючы хімічную ДНК гэтых галактык падчас іх падлеткавай фазы, даследчыкі атрымліваюць уяўленне аб тым, як яны раслі і як яны будуць працягваць развівацца. Даследаванне CECILIA засяроджана на назіранні за спектрамі далёкіх галактык, вывучэнні колькасці святла на розных даўжынях хваль. Гэтая інфармацыя раскрывае ключавыя элементы, якія прысутнічаюць у галактыках, дапамагаючы астрафізікам зразумець мінулую і будучую галактычную дзейнасць.

Даследаванне, праведзенае Стром і яе супрацоўнікамі, уключала выкарыстанне JWST для бесперапыннага назірання за 33 далёкімі падлеткавымі галактыкамі на працягу 30 гадзін. Затым яны аб'ядналі спектры 23 з гэтых галактык, каб стварыць зводны малюнак, забяспечваючы больш глыбокае і дэталёвае разуменне, чым любы наземны тэлескоп. Атрыманы спектр прынёс некаторыя сюрпрызы, у тым ліку наяўнасць нікеля, элемента, які цяжка назіраць з-за яго рэдкасці.

Акрамя таго, даследаванне паказала, што падлеткавыя галактыкі маюць больш высокую тэмпературу ў параўнанні з іх больш сталымі аналагамі. Гэта сведчыць аб тым, што галактыкі былі істотна рознымі і адчувалі ўнікальныя ўмовы падчас свайго падлеткавага ўзросту. Стром падкрэслівае ўнутраную сувязь паміж тэмпературай і хімічным складам галактык, мяркуючы, што назіраныя адрозненні з'яўляюцца праявай асаблівай хімічнай ДНК галактык.

Гэта даследаванне спрыяе нашаму разуменню зорнай эвалюцыі, даючы зразумець, як галактыкі растуць і змяняюцца з цягам часу. Вывучаючы падлеткавыя галактыкі, навукоўцы спадзяюцца выявіць працэсы, якія фарміруюць галактыкі, падобныя на наш Млечны Шлях, і вызначыць, чаму некаторыя выглядаюць «чырвонымі і мёртвымі», а іншыя працягваюць утвараць зоркі.

Пытанні і адказы

Што такое апытанне CECILIA?

CECILIA Survey - гэта праграма, якая выкарыстоўвае касмічны тэлескоп Джэймса Уэба НАСА для вывучэння хімічнага складу далёкіх галактык. Аналізуючы спектры гэтых галактык, даследчыкі атрымліваюць уяўленне аб іх хімічным складзе і аб тым, як яны эвалюцыянавалі з цягам часу.

Якое значэнне вывучэння падлеткавых галактык?

Падлеткавыя галактыкі ўяўляюць сабой вырашальную фазу ў галактычнай эвалюцыі, дзе адбываюцца значны рост і змены. Вывучаючы хімічную ДНК гэтых галактык, астрафізікі могуць лепш зразумець працэсы, якія фарміруюць галактыкі і чым яны адрозніваюцца адна ад адной.

Чаму прысутнасць нікеля ў падлеткавых галактыках выклікае здзіўленне?

Нікель - рэдкі элемент, назіраць за якім складана. Яго прысутнасць у падлеткавых галактыках сведчыць аб унікальных умовах або характарыстыках у гэтых галактыках, праліваючы святло на паводзіны і працэсы зорак у галактычным асяроддзі.

Чаму падлеткавыя галактыкі больш гарачыя ў параўнанні з больш сталымі галактыкамі?

Больш высокія тэмпературы, якія назіраюцца ў падлеткавых галактыках, даюць дадатковыя доказы іх асаблівай хімічнай ДНК. Тэмпература і хімічны склад газу ў галактыках неразрыўна звязаны, дэманструючы розныя ўмовы і асяроддзі, з якімі яны сутыкнуліся ў падлеткавым узросце.