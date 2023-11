Вядзецца расследаванне пасля крадзяжу каштоўных «чароўных карт» у Мідлендзе Smash-and-Grab

By

Паліцыя правінцыі ў цяперашні час праводзіць расследаванне дзёрзкага інцыдэнту з разгромам, які адбыўся ў Мідлендзе. Пры дзіўным павароце падзей вінаватыя, як аказалася, добра разумелі сваю мэту, бо яны асабліва засяродзіліся на каштоўнай калекцыі «Чароўных карт» коштам больш за 20,000 XNUMX долараў.

У суботу крыху раней за 2:30 ночы падазраваныя разбілі ўваходныя шкляныя дзверы ў краме Event Horizon Hobbies на Кінг-стрыт. Апынуўшыся ўнутры, іх адзінай мэтай было атрымаць некаторыя карты з папулярнай гульні «Magic: The Gathering Game».

Уладальнік крамы паказаў, што ўвесь крадзеж быў выкананы з дбайнай дакладнасцю. На відэакамеры відэаназірання зафіксавана, як падазраваныя імкліва ўвайшлі ў памяшканне і праз некалькі хвілін уцяклі са здабычай. Спрыт і веды, праяўленыя злачынцамі, прымушаюць следчых меркаваць, што гэта быў не выпадковы ўчынак, а старанна спланаваная аперацыя.

Атрад Паўднёва-Джорджыанскай бухты OPP заклікае ўсіх, хто валодае інфармацыяй аб інцыдэнце, паведаміць. Прадстаўляючы інфармацыю ў OPP па нумары 1-888-310-1122, прадстаўнікі грамадскасці могуць дапамагчы ў раскрыцці справы і прыцягненні вінаватых да адказнасці. Для тых, хто хоча застацца ананімным, Crime Stoppers таксама даступная ў якасці канфідэнцыйнай платформы.

Гэты выпадак падкрэслівае каштоўнасць і прывабнасць «Чароўных карт» у супольнасці калекцыянераў. Фінансавыя ўкладанні і мэтанакіраванасць, якія ідуць на стварэнне каштоўнай калекцыі, робяць такія прадметы прывабнымі аб'ектамі для крадзяжу. Уладальнікам крам і калекцыянерам рэкамендуецца ўзмацніць меры бяспекі і працягваць супрацоўніцтва з мясцовымі праваахоўнымі органамі, каб прадухіліць далейшыя інцыдэнты падобнага характару.

Часта задаюць пытанні (FAQ)

Што такое «Чароўныя карты»?

«Чароўныя карты» адносяцца да набору гандлёвых карт, якія выкарыстоўваюцца для гульні ў вельмі папулярную і стратэгічную калекцыйную картачную гульню «Magic: The Gathering». Гульня, створаная прафесарам матэматыкі Рычардам Гарфілдам і выпушчаная Wizards of the Coast у 1993 годзе, уключае ў сябе, што гульцы выкарыстоўваюць калоды карт з рознымі загаворамі, істотамі і здольнасцямі, каб перамагчы сваіх супернікаў.

Чаму «Чароўныя карты» такія каштоўныя?

Некаторыя «Чароўныя карты» маюць значную грашовую каштоўнасць з-за іх рэдкасці, магчымасці калекцыянавання і попыту ў гульнявой супольнасці. Рэкламныя карты, абмежаваныя серыі або карты з унікальнымі магчымасцямі часта становяцца запатрабаванымі энтузіястамі і калекцыянерамі, што спрыяе росту коштаў.

Як людзі могуць абараніць свае каштоўныя калекцыі карт?

Каб захаваць каштоўныя калекцыі «Magic Card», энтузіястам рэкамендуецца інвеставаць у надзейныя сховішчы, такія як вітрыны або сейфы, якія зачыняюцца. Акрамя таго, усталяванне сістэм назірання і сігналізацыі ў гульнявых крамах можа стрымліваць патэнцыйных злодзеяў. Таксама вельмі важна весці абноўлены спіс і падтрымліваць добрыя адносіны з мясцовымі праваахоўнымі органамі для аператыўнага паведамлення аб любых інцыдэнтах.