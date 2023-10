Высокае забруджванне: сляды касмічнага смецця знойдзены ў стратасферы Зямлі

By

Навукоўцы, аналізуючы дадзеныя, сабраныя з даследчага самалёта ў стратасферы, зрабілі дзіўнае адкрыццё - малюсенькія кавалкі металу і экзатычныя элементы з выкінутых касмічных караблёў. Даследаванне, праведзенае Нацыянальнай адміністрацыяй акіянічнай атмасферы (NOAA), а таксама Універсітэтам Перд'ю і Універсітэтам Лідса, выявіла, што алюміній і іншыя металы ўтрымліваюцца прыкладна ў 10% часціц у стратасферы. Сярод самых нечаканых элементаў былі ніобій і гафній, якія з'яўляюцца рэдкімі элементамі, якія звычайна не сустракаюцца ў гэтай вобласці атмасферы. Таямніца іх паходжання была раскрыта, калі элементы былі прасочаны да спадарожнікаў і ракетных паскаральнікаў, якія выкарыстоўваюць іх у тэрмаўстойлівых, высокапрадукцыйных сплавах.

У даследаванні выкарыстоўваўся спецыялізаваны прыбор пад назвай PALMS (аналіз часціц з дапамогай лазернай спектраметрыі), усталяваны на даследчым самалёце для збору і хімічнага аналізу асобных часціц паветра. Даследаванне, апублікаванае ў Proceedings of the National Academy of Sciences, было накіравана на вывучэнне аэразольных часціц у стратасферы. У стратасферы, другім слоі атмасферы Зямлі, знаходзіцца азонавы пласт, які абараняе планету ад шкоднага ультрафіялету.

Нягледзячы на ​​​​тое, што колькасць забруджвання касмічным смеццем можа здацца невялікім, паколькі за апошнія пяць гадоў было запушчана больш за 5,000 спадарожнікаў і чакаецца, што большасць з іх у канчатковым выніку зноў увойдуць у атмасферу, неабходна зразумець, як гэта паўплывае на стратасферныя аэразолі. OrbitingNow, арганізацыя, якая адсочвае аб'екты ў касмічнай прасторы, у цяперашні час кантралюе каля 8,000 аб'ектаў на нізкай калязямной арбіце, якія з часам згараюць у атмасферы.

Гэта даследаванне падкрэслівае нябачны ўплыў асваення космасу на навакольнае асяроддзе Зямлі і важнасць адказнай утылізацыі касмічнага смецця. Разуменне таго, як касмічнае смецце ўплывае на нашу атмасферу, мае вырашальнае значэнне як для абароны нашай планеты, так і для ўстойлівага развіцця касмічных тэхналогій.

