SpaceX запусціць ракету Falcon 9 са спадарожнікамі Starlink

SpaceX плануе запусціць ракету Falcon 9 з базы касмічных сіл Вандэнберг у панядзелак, 11 верасня, у 11:57. Ракета будзе несці 21 спадарожнік Starlink, якія з'яўляюцца часткай паслугі высакахуткаснага шырокапалоснага спадарожнікавага інтэрнэту SpaceX.

Калі першы запуск будзе адкладзены, у SpaceX ёсць магчымасці для рэзервовага запуску ў аўторак і сераду. Кампанія імкнецца пасадзіць першую ступень ракеты-носніка на беспілотны карабель Of Course I Still Love You у Ціхім акіяне, што стане 11-м палётам гэтага канкрэтнага ракеты-носніка.

Прамая вэб-трансляцыя запуску будзе даступная ў профілі SpaceX на X (раней Twitter) прыкладна за пяць хвілін да старту.

Starlink - гэта амбіцыйны праект SpaceX па стварэнні глабальнага спадарожнікавага Інтэрнэт-сузор'я. Гэтыя невялікія спадарожнікі, вагой каля 260 кг кожны, будуць разгорнуты на калязямной арбіце, каб забяспечыць высакахуткаснае падключэнне да Інтэрнэту з нізкай затрымкай па ўсім свеце. З разгортваннем 21 дадатковага спадарожніка SpaceX будзе пашыраць парк Starlink для паляпшэння шырокапалоснага інтэрнэт-сэрвісу, які расце.

Тэхналогія шматразовай ракеты Falcon 9 ад SpaceX дазваляе ажыццяўляць эканамічна эфектыўныя касмічныя запускі за кошт аднаўлення і паўторнага выкарыстання першай ступені ракеты. Кампанія дасягнула значных этапаў у пасадцы і паўторным палёце ракет-носьбітаў, прадэманстраваўшы патэнцыял для зніжэння выдаткаў на запуск і пашырэння даступнасці ў космас.

Крыніцы: SpaceX