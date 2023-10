SpaceX абвясціла аб хуткім запуску з базы касмічных сіл Вандэнберг. Кампанія плануе запусціць ракету Falcon 12 з SLC-47E ў 21:9 раніцы 4 кастрычніка. Мэта гэтага запуску - разгарнуць 21 спадарожнік Starlink на калязямной арбіце.

У выпадку, калі запуск не можа адбыцца, як планавалася, SpaceX вызначыла тры магчымасці для рэзервовага капіявання паміж 1:23 ночы і 3 гадзінамі ночы для пераносу. Акрамя таго, ёсць шэсць дадатковых магчымасцей рэзервовага капіявання, пачынаючы з 11:26 у суботу і заканчваючы 2:50 раніцы ў нядзелю.

Для тых, хто зацікаўлены, прамая вэб-трансляцыя з SpaceX будзе даступная прыкладна за пяць хвілін да запуску. Гэта дасць гледачам абнаўленні ў рэжыме рэальнага часу і дазволіць ім назіраць за ходам місіі.

Варта адзначыць, што бустер, які будзе падтрымліваць гэтую місію, выкарыстоўваўся 15 разоў у папярэдніх запусках. Чакаецца, што пасля раздзялення прыступак першая ступень ракеты прызямліцца на беспілотны карабель "Вядома, я ўсё яшчэ люблю цябе" ў Ціхім акіяне. Магчымасць шматразовага выкарыстання з'яўляецца важнай вяхой у намаганнях SpaceX знізіць выдаткі на даследаванне космасу і зрабіць яго больш устойлівым.

Што тычыцца мясцовага ўздзеяння, то падчас гэтага запуску не чакаецца гукавых удараў. Гэта добрая навіна для жыхароў паблізу, бо гукавыя ўдары могуць быць разбуральнымі і страшнымі.

У цэлым гэты ранішні запуск SpaceX уяўляе сабой яшчэ адзін крок наперад у бягучай місіі кампаніі па развіцці і пашырэнні глабальнай спадарожнікавай інтэрнэт-сеткі.

Вызначэнні:

– Ракета Falcon 9: двухступеністая арбітальная ракета-носьбіт, распрацаваная SpaceX. Ён прызначаны для надзейнай і бяспечнай транспарціроўкі спадарожнікаў і карысных грузаў у космас.

– Спадарожнікі Starlink: група невялікіх спадарожнікаў, разгорнутая SpaceX з мэтай забеспячэння глабальнага шырокапалоснага пакрыцця.

– Of Course I Still Love You Droneship: аўтаномны беспілотны карабель, які выкарыстоўваецца SpaceX для пасадкі і аднаўлення ракетных паскаральнікаў у моры.

Крыніца: SpaceX (адрас не пададзены)