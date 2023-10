Утылізацыя спадарожнікаў: растучая праблема навакольнага асяроддзя ў космасе

By

Спадарожнікі, тэрмін эксплуатацыі якіх скончыўся, ставяць перад касмічнымі агенцтвамі дылему. Цяперашнія метады ўтылізацыі гэтых касмічных караблёў пакідаюць іх на арбіце, пераводзяць на могілкавыя арбіты далей ад спадарожнікаў, якія працуюць, або накіроўваюць іх назад да Зямлі для вяртання ў атмасферу. Аднак нядаўняе даследаванне, праведзенае даследчыкамі з Універсітэта Перд'ю і NOAA, паказала, што вяртанне ў атмасферу не абыходзіцца без наступстваў.

Традыцыйна вяртанне ў атмасферу лічылася надзейным метадам утылізацыі спадарожнікаў на нізкай калязямной арбіце (LEO). Паколькі ў апошнія гады LEO становіцца ўсё больш запоўненым спадарожнікамі, гэты метад утылізацыі стаў больш папулярным. Аднак даследаванне, апублікаванае ў Proceedings of the National Academy of Sciences, паказвае, што вяртанне ў атмасферу прыводзіць да забруджвання верхняй вобласці зямной атмасферы выпаранымі рэшткамі касмічных караблёў.

Даследчая група заўважыла зрух у складзе іённых аблокаў, пакінутых метэарытамі, якія трапляюць у атмасферу. Яны выявілі, што змена хімічных адбіткаў гэтых часціц патэнцыйна звязана з павелічэннем колькасці касмічных апаратаў, якія вяртаюцца ў атмасферу. Каб пацвердзіць свае высновы, даследчыкі прымацавалі інструменты да самалётаў і правялі прамыя вымярэнні атмасферы прыблізна ў 12 мілях над Аляскай і кантынентальнай часткай ЗША.

Вынікі даследавання паказалі значную канцэнтрацыю металаў у атмасферы, у тым ліку літыя, алюмінію, медзі, свінцу, магнію і натрыю, якія ўважліва адсочваюцца пры вяртанні спадарожніка. Акрамя таго, даследчыкі таксама заўважылі, што 10% аэразольных часціц, якія адказваюць за абарону азонавага слоя, утрымліваюць алюміній.

Нягледзячы на ​​​​тое, што поўнае ўздзеянне гэтых высноў на навакольнае асяроддзе і змяненне клімату пакуль незразумела, даследчыкі лічаць, што гэта падкрэслівае значны ўплыў палётаў чалавека ў космас на планету. Разуменне наступстваў павышэння канцэнтрацыі металаў у атмасферы мае вырашальнае значэнне для ацэнкі патэнцыйных рызык як для азонавага слоя, так і для жыцця на паверхні Зямлі. Спатрэбяцца далейшыя даследаванні, каб цалкам зразумець наступствы метадаў утылізацыі спадарожнікаў для навакольнага асяроддзя і вызначыць, ці варта вывучаць альтэрнатыўныя стратэгіі для змякчэння забруджвання атмасферы Зямлі.

– Вызначэнне: Нізкая калязямная арбіта (НВА) - гэта вобласць космасу ў межах прыблізна 2000 кіламетраў ад паверхні Зямлі, дзе знаходзіцца большасць спадарожнікаў і Міжнародная касмічная станцыя.

– Вызначэнне: вяртанне ў атмасферу - гэта працэс, пры якім касмічны карабель або спадарожнік уваходзіць у атмасферу Зямлі пасля завяршэння сваёй місіі або дасягнення канца тэрміну службы.