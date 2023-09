Яркі і прыгожы Месяц ураджаю: апошні супермесяц 2023 года

By

Поўня 29 верасня будзе асвятляць начное неба, адзначаючы чацвёртую і апошнюю супермесяц у 2023 годзе. Гэта нябесная падзея дасягне свайго піку асвятлення ў 7.57:XNUMX у пятніцу (AEST) і будзе заставацца цалкам асветленай да раніцы суботы, па дадзеных NASA.

Лепшы спосаб назіраць за месяцам ураджаю - знайсці месца з бесперашкодным відам на ўсход, удалечыні ад светлавога забруджвання. Нягледзячы на ​​тое, што ўзыходзячая Месяц у многіх людзей асацыюецца з аранжавым адценнем, гэта з'ява характэрна для ўсіх поўняў. Колер выкліканы таўшчынёй зямной атмасферы каля гарызонту, якая большая, чым калі месяц знаходзіцца над галавой, паведамляе EarthSky.

Супермесяц звычайна вызначаецца як поўня, якая знаходзіцца бліжэй да Зямлі, чым звычайна, што прыводзіць да большага і больш яркага выгляду на начным небе. Месяц вераснёўскага ўраджаю будзе знаходзіцца прыблізна ў 361,867 22,604 км ад Зямлі, прыкладна на 30 357,200 км бліжэй, чым яго сярэдняя адлегласць. XNUMX жніўня Месяц знаходзіўся на самай блізкай кропцы да Зямлі ў гэтым годзе, усяго ў XNUMX XNUMX км.

Чакаецца, што гэты ўраджайны месяц будзе прыкладна на 5 працэнтаў большы і на 13 працэнтаў ярчэйшы за сярэднюю поўню, паводле ацэнак NASA. Некаторыя астраномы лічаць Месяц супермесяцом, калі ён знаходзіцца ў межах 90 працэнтаў перигею, што з'яўляецца самым блізкім набліжэннем да Зямлі на арбіце.

Месяц для збору ўраджаю атрымаў сваю назву ад пачатку восені, або восеньскага раўнадзенства ў паўночным паўшар'і, якое адбылося ў гэтым годзе 23 верасня. Традыцыйна яркасць месяца ў гэты час года дапамагала фермерам працаваць да самага вечара. сабраць ураджай да першых замаразкаў.

У дадатак да Месяца ўраджаю розныя карэнныя плямёны ў Паўночнай Амерыцы маюць розныя назвы вераснёўскай поўні. Напрыклад, племя Абенакі называе яго Месяцам, які вырабляе кукурузу, людзі Лакота называюць Месяцам карычневага лісця, а племя Пасамакуодзі - восеньскім Месяцам. Іншыя культуры, такія як карэйцы і японцы, таксама маюць традыцыі святкавання ўраджаю ў гэты час года.

У гэты ж перыяд на начным небе можна будзе ўбачыць некалькі планет. Сатурн і Юпітэр узыдуць на ўсходзе, з'яўляючыся высока ў познія гадзіны, у той час як Венера ярка ззяе перад світаннем. Паводле The Planetary Society, можна таксама ўбачыць, як Меркурый танцуе нізка ўздоўж усходняга гарызонту перад світаннем.

