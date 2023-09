Даследаванне паказвае, што людзі страчваюць некалькі галін Дрэва жыцця

By

Новае даследаванне папярэджвае аб пагрозе шостага масавага вымірання, выкліканага дзейнасцю чалавека, заяўляючы, што людзі прыводзяць да страты цэлых галін «Дрэва жыцця». Даследаванне, апублікаванае ў Proceedings of the National Academy of Sciences, з'яўляецца унікальным, таму што разглядае выміранне цэлых родаў, а не толькі асобных відаў.

Даследчыкі засяродзіліся на відах пазваночных (за выключэннем рыб) і выявілі, што з 5,400 вывучаных родаў 73 вымерлі за апошнія 500 гадоў, прычым большасць з іх знікла за апошнія два стагоддзі. Гэтая хуткасць вымірання значна вышэйшая, чым можна было б чакаць, зыходзячы з ацэнак выкапняў.

Дзейнасць чалавека, такая як знішчэнне асяроддзя пражывання, празмерны вылоў рыбы і паляванне, вызначаецца як асноўная прычына гэтага крызісу вымірання. Страта аднаго роду можа мець далёка ідучыя наступствы для ўсёй экасістэмы. Сааўтар даследавання Херарда Себалас падкрэслівае тэрміновасць сітуацыі, заяўляючы: «Нас турбуе тое, што ... мы губляем рэчы так хутка, што для нас гэта сігнал аб краху цывілізацыі».

Хаця ўсе эксперты згодныя з тым, што цяперашняя хуткасць вымірання выклікае трывогу, пытанне аб тым, ці з'яўляецца гэта шостым масавым выміраннем, застаецца прадметам дыскусій. Навукоўцы вызначаюць масавае выміранне як страту 75% відаў за кароткі прамежак часу. Па словах Роберта Коуі, біёлага з Гавайскага ўніверсітэта, выкарыстоўваючы гэтае вызначэнне, шостае масавае выміранне яшчэ не адбылося.

Тым не менш, вынікі даследавання пра страту цэлых галін Дрэва жыцця падкрэсліваюць сур'ёзнасць сітуацыі. Гэта даследаванне дэманструе вострую неабходнасць дзеянняў па захаванні біяразнастайнасці і абароне будучыні чалавецтва.

