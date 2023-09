Новае даследаванне папярэджвае, што людзі страчваюць цэлыя галіны Дрэва жыцця

By

Нядаўняе даследаванне, апублікаванае ў Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), паказала, што людзі становяцца прычынай вымірання цэлых галін «Дрэва жыцця», што выклікае заклапочанасць з нагоды патэнцыйнага шостага масавага вымірання. Даследаванне, праведзенае даследчыкамі з Нацыянальнага аўтаномнага універсітэта Мексікі, засяроджана на знікненні цэлых родаў, якія з'яўляюцца класіфікацыямі паміж відамі і сямействамі.

У адрозненне ад папярэдніх даследаванняў, якія даследавалі толькі страту асобных відаў, гэта даследаванне аналізуе знікненне цэлых родаў. Гэта значны ўклад, таму што ён дае больш глыбокае разуменне бягучых тэмпаў вымірання. Прафесар Херарда Себальос, адзін з суаўтараў даследавання, падкрэслівае, што крызіс вымірання такі ж сур'ёзны, як і крызіс змены клімату, але яго часта не заўважаюць.

Вывучыўшы дадзеныя Міжнароднага саюза аховы прыроды (IUCN), даследчыкі выявілі, што за апошнія 73 гадоў вымерлі 500 роды, прычым большасць выміранняў прыпадае на апошнія два стагоддзі. Гэта выклікае трывогу, бо, зыходзячы з папярэдніх тэмпаў вымірання, толькі два роды павінны былі быць страчаны за той жа перыяд часу.

Даследаванне прыпісвае такія дзеянні чалавека, як знішчэнне асяроддзя пражывання, празмерны вылоў рыбы і паляванне ў якасці асноўных прычын гэтых выміранняў. Страта нават аднаго роду можа мець далёка ідучыя наступствы для экасістэм. Даследчыкі лічаць, што неабходныя тэрміновыя меры, каб прадухіліць далейшую гібель і калапс цывілізацый.

Нягледзячы на ​​тое, што сярод экспертаў існуе адзінае меркаванне, што цяперашняя хуткасць вымірання выклікае трывогу, ці адпавядае яна крытэрыям шостага масавага вымірання, застаецца прадметам дыскусій. Масавае выміранне вызначаецца як страта 75% відаў за кароткі прамежак часу. Аднак, калі цяперашнія тэмпы вымірання захаваюцца або павялічацца, верагодна, адбудзецца масавае выміранне.

Аўтары даследавання падкрэсліваюць неабходнасць аддаць перавагу ахове і аднаўленню прыродных асяроддзяў пражывання, каб прадухіліць далейшае выміранне. Яны лічаць, што ўсё яшчэ магчыма выратаваць многія роды, калі прыняць неадкладныя меры.

Крыніцы: Працы Нацыянальнай акадэміі навук (PNAS)

Вызначэнні:

Роды: У класіфікацыі жывых істот род - гэта ранг паміж відам і сямействам.

Від: група арганізмаў, якія маюць падобныя характарыстыкі і могуць размнажацца для атрымання пладавітага нашчадства.

Масавае выміранне: хуткая страта значнага працэнта відаў за кароткі прамежак часу, што вядзе да сур'ёзных экалагічных і эвалюцыйных змен.

Дрэва жыцця: метафарычнае адлюстраванне ўзаемаадносін паміж рознымі відамі, прасочванне іх эвалюцыйнай гісторыі ад агульнага продка.