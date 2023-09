Навукоўцы выявілі хімічны механізм нанаалмазаў з дыяксідам крэмнія для квантавых вылічэнняў і біямаркіроўкі

Даследчыкі з Універсітэта штата Сан-Хасэ (SJSU) адкрылі механізм сувязі, адказны за фарміраванне аднастайных крэмневых абалонак на нанаалмазах. Для вывучэння нанаматэрыялаў каманда выкарыстала магутнае рэнтгенаўскае выпраменьванне, якое ствараецца крыніцай святла Стэнфардскага сінхратроннага выпраменьвання (SSRL) у Нацыянальнай паскаральнай лабараторыі SLAC. Вынікі, апублікаваныя ў часопісе ACS Nanoscience Au, даюць важнае ўяўленне аб хіміі, якая ўдзельнічае ў стварэнні нанаалмазаў з дыяксідам крэмнія.

Нанаалмазы - гэта звышмалыя сінтэтычныя алмазы з выдатнымі ўласцівасцямі. Нягледзячы на ​​свой малюсенькі памер, нанаалмазы маюць дасканалую вугляродную рашотку, і яны могуць рэагаваць на магнітныя палі, электрычныя палі і святло пры пакаёвай тэмпературы. Гэтыя унікальныя характарыстыкі робяць нанаалмазы прыдатнымі для розных ужыванняў, уключаючы квантавыя вылічэнні і біялагічную маркіроўку клетак.

Каб павысіць функцыянальнасць нанаалмазаў, даследчыкі звярнуліся да пакрыцця алмазных часціц дыяксідам крэмнія. Дыяксід крэмнія не толькі забяспечвае гладкую і ахоўную абалонку для нанаалмазаў, але і дазваляе мадыфікаваць паверхню. Дадаючы пэўныя тэгі да кремнеземному пакрыццю, навукоўцы могуць накіроўваць нанаалмазы на пэўныя клеткі або месцы. Гэты кантроль над рухам нанаалмазаў мае значныя наступствы для прымянення ў біямедыцыне і біятэхналогіях.

Больш за дзесяць гадоў навукоўцы былі збянтэжаны механізмам фарміравання кремнеземного пакрыцця на наноалмазах. Даследчыкі SJSU выявілі, што хімічныя групы спірту на паверхні нанаалмазаў гуляюць вырашальную ролю ў палягчэнні росту крэмнеземных абалонак. Яны выявілі, што ўвядзенне гідраксіду амонія з этанолам падчас працэсу нанясення пакрыцця прыводзіць да вытворчасці гэтых спіртавых груп.

Каб даследаваць паверхні, схаваныя пад кремнеземным пакрыццём, даследчыкі з SJSU выкарысталі рэнтгенаўскія ўстаноўкі SSRL. Яны выкарыстоўвалі датчык пераходнага краю, звышадчувальны тэрмометр, каб выяўляць змены тэмпературы і пераўтвараць іх у рэнтгенаўскую энергію. З дапамогай спектраскапіі рэнтгенаўскага паглынання (XAS) каманда даследавала паверхні нанаалмазаў і вымерала таўшчыню кремнеземного пакрыцця ў нанаметровым маштабе. Вынікі прадэманстравалі эфектыўнасць XAS для вывучэння пагружаных матэрыялаў, такіх як нанаалмазы.

Веды, атрыманыя ў выніку разумення механізму злучэння нанаалмазаў, пакрытых дыяксідам крэмнія, адкрываюць даследчыкам новыя шляхі. Абрахам Волкат, галоўны даследчык даследавання, плануе вывучыць выкарыстанне іншых матэрыялаў, такіх як аксід тытана і цынку, для пакрыцця нанаалмазаў. Гэтыя альтэрнатыўныя пакрыцця могуць яшчэ больш пашырыць прымяненне нанаалмазаў у квантавым зандзіраванні і біялагічнай маркіроўцы.

Вынікі гэтага даследавання даюць каштоўную інфармацыю аб хіміі нанаалмазных пакрыццяў і прапануюць магчымасці для аптымізацыі абалонкі з дыяксіду крэмнія і вывучэння іншых матэрыялаў для пакрыццяў. З лепшым разуменнем хімічнага механізму нанаалмазаў, пакрытых дыяксідам крэмнія, даследчыкі могуць працягваць раскрываць патэнцыял гэтых малюсенькіх алмазаў для квантавых вылічэнняў і прымянення біямаркіроўкі.

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights in Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033