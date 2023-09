Навукоўцы склалі карту ранняй глядзельнай сістэмы малюсенькай паразітычнай восы

Неўролагі з Інстытута Флэтайрона ў Нью-Ёрку паспяхова склалі раннюю глядзельную сістэму мікраскапічнай паразітычнай восы. Выкарыстоўваючы перадавыя метады візуалізацыі, даследчыкі рэканструявалі ўсю сістэму — ад вачэй восы да нейронаў у яе мозгу — на сінаптычным узроўні, упершыню такая сістэма была цалкам рэканструявана з аднаго ўзору.

Нягледзячы на ​​свой малюсенькі памер, аса дэманструе такія складаныя паводзіны, як палёт, што падкрэслівае выдатную складанасць яе маленькага мозгу. Неўрапатолагі, якія ўдзельнічалі ў даследаванні, былі здзіўлены ўзроўнем складанасці такога малюсенькага мозгу. Яны выявілі, што мозг восы падобны на большы мозг, але больш просты і меншы.

Даследчыкі мяркуюць, што вывучэнне мозгу насякомых можа даць каштоўную інфармацыю аб працы вялікіх мазгоў, у тым ліку чалавечага. Разумеючы прынцыпы, якія ляжаць у аснове нейронавых ланцугоў у насякомых, навукоўцы могуць прымяніць гэтыя веды для прасоўвання інструментаў штучнага інтэлекту. Магчымасці чалавечага мозгу перавышаюць здольнасці штучнага інтэлекту, і, раскрыўшы «сакрэтны соус» біялогіі, даследчыкі спадзяюцца стварыць лепшы ІІ.

Для гэтага даследавання каманда Інстытута Флэтырона супрацоўнічала з даследчыкамі з даследчага гарадка Джанеліі Медыцынскага інстытута Говарда Х'юза і Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Яны абралі паразітычную асу Megaphragma viggianii у якасці аб'екта для свайго даследавання з-за яе мікраскапічных памераў і здольнасці лётаць і знаходзіць яйкі ТРІПС, казуркі, на якіх яна адкладае ўласныя яйкі.

Складанне карты ранняй глядзельнай сістэмы восы было сур'ёзнай праблемай для даследчыкаў, якія выкарыстоўвалі іонныя пучкі і электронныя мікраскопы для стварэння падрабязнай карты. Папярэднія метады ўключалі выкарыстанне некалькіх узораў, што прыводзіла да варыяцый паміж асобнымі картамі. Гэты прарыў дазваляе поўнае разуменне таго, як розныя часткі вока асы спрыяюць яе зроку.

У будучыні даследчыкі плануюць пашырыць свае намаганні па картаграфаванні поўнага мозгу восы. Яны лічаць, што, вывучаючы асноўны мозг жывёльнага свету, яны могуць вызначыць правілы і механізмы, якія рэгулююць складаныя паводзіны, прапаноўваючы разуменне функцый мозгу і патэнцыйна паляпшаючы тэхналогіі штучнага інтэлекту.

