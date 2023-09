Зандзіраванне рэдкіх патокаў гарачай плазмы ў верхніх пластах атмасферы

By

Паблізу палюсоў Зямлі палярныя ззянні з'яўляюцца звычайнай з'явай, паказваючы маляўнічыя светлавыя шоу ў верхніх пластах атмасферы, выкліканыя ўзаемадзеяннем паміж сонечным ветрам і магнітасферай планеты. Аднак бліжэй да экватара можа адбыцца іншая атмасферная з'ява: субавроральные дрэйфы іёнаў (SAID).

Падзеі SAID ўключаюць хуткі паток гарачай плазмы праз іаносферу на захад. Гэтыя падзеі былі звязаны з бачнымі структурамі ў небе, такімі як стабільныя чырвоныя палярныя ззянні (SAR) і моцнае павышэнне хуткасці цеплавога выпраменьвання (STEVE). Як правіла, падзеі SAID адбываюцца паміж змярканнем і поўначчу, але былі выпадкі выяўлення патокаў SAID пасля поўначы.

У нядаўнім даследаванні, апублікаваным у Journal of Geophysical Research: Space Physics, даследчыкі засяродзіліся на 15 падзеях SAID пасля поўначы, выяўленых каля Паўднёвай Амерыкі ў 2013 г. Аналізуючы дадзеныя з розных крыніц, уключаючы спадарожнікавыя праграмы і вымярэнні палярнага ззяння, яны даследавалі характарыстыкі і фарміраванне гэтых рэдкіх падзей.

Даследчыкі выявілі, што падзеі SAID пасля поўначы, падобныя на падзеі перад поўначчу, з'яўляюцца вынікам складанага ўзаемадзеяння паміж іаносфернымі ўмовамі і геамагнітнай дынамікай. Узаемадзеянне ўключае фарміраванне электрычных палёў і ўзаемадзеянне хвалі-часціцы, якія дзейнічаюць як лакалізаваныя крыніцы цяпла.

Гэтыя адкрыцці паляпшаюць разуменне дынамікі плазмы верхніх слаёў атмасферы і іх патэнцыялу парушаць радыёлакацыйныя сігналы для спадарожнікавага сачэння і іншых важных прыкладанняў. Далейшыя даследаванні ў гэтай галіне могуць даць каштоўную інфармацыю пра тое, як падзеі SAID і звязаныя з імі з'явы могуць уплываць на атмасферу Зямлі.

Крыніца: Ildiko Horvath і інш. Суб-авроральные іонныя дрэйфы супраць сонечнага напрамку на захад (SAID), распрацаваныя ў сектары магнітнага мясцовага часу пасля паўночы (1–4), у 2013 г., Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677