Разуменне іншых праз іх дзеянні: ключавы аспект чалавечага пазнання з наступствамі для ІІ

Калі мы назіраем за чыімі-небудзь дзеяннямі, наш розум хутка працуе, каб расшыфраваць іх намеры. Даследаванні, праведзеныя даследчыкамі ўспрымання з Універсітэта Джона Хопкінса, пралілі святло на тое, як людзі могуць зразумець, што іншыя спрабуюць даведацца, проста назіраючы за іх дзеяннямі. Гэта наватарскае даследаванне, апублікаванае ў часопісе Proceedings of the National Academy of Sciences, раскрыла часта забыты аспект чалавечага пазнання, які мае значныя наступствы для развіцця сістэм штучнага інтэлекту (AI).

У адрозненне ад распазнання прагматычных дзеянняў, якія прадугледжваюць прагназаванне чыіх-небудзь неадкладных дзеянняў, даследаванне сканцэнтравана на «эпістэмічных дзеяннях». Гэтыя дзеянні выконваюцца, калі хтосьці спрабуе сабраць інфармацыю або даведацца пра сваё асяроддзе. У той час як папярэднія даследаванні паказалі, што людзі могуць дакладна ідэнтыфікаваць прагматычныя дзеянні, было мала вядома пра тое, як мы ўспрымаем і разумеем эпістэмічныя дзеянні.

У серыі эксперыментаў з удзелам 500 удзельнікаў даследчыкі папрасілі людзей паглядзець відэа, як людзі трасуць скрынкі. Удзельнікі змаглі распазнаць мэты шейкера - альбо вызначыць колькасць аб'ектаў у скрынцы, альбо вызначыць форму аб'ектаў - на працягу некалькіх секунд. Гэтая здольнасць успрымаць намеры іншага чалавека праз яго дзеянні з'яўляецца адначасова інтуітыўна зразумелай і выдатнай, падкрэсліваючы складаныя кагнітыўныя працэсы, якія наш розум выконвае без асаблівых высілкаў.

Гэтыя высновы маюць больш шырокія наступствы для вобласці распрацоўкі ІІ. Разумеючы, як людзі робяць высновы аб мэтах іншага чалавека праз дзеянні, даследчыкі могуць распрацоўваць сістэмы штучнага інтэлекту, якія лепш падрыхтаваны для ўзаемадзеяння і разумення паводзін чалавека. Напрыклад, робат-памочнік на аснове штучнага інтэлекту можа аналізаваць дзеянні кліента і прадказваць, што ён шукае, забяспечваючы больш персаналізаваную і эфектыўную паслугу.

У будучых даследаваннях каманда Джона Хопкінса плануе даследаваць адрозненне паміж эпістэмічным намерам і прагматычным намерам. Яны таксама зацікаўлены ў вывучэнні таго, калі гэтыя навыкі назірання з'яўляюцца ў развіцці чалавека і ці можна пабудаваць вылічальныя мадэлі для далейшага высвятлення сувязі паміж фізічнымі дзеяннямі і эпістэмічнымі намерамі.

Гэта даследаванне не толькі дае каштоўную інфармацыю аб нашым разуменні чалавечага пазнання, але і адкрывае новыя магчымасці для тэхналогіі штучнага інтэлекту ў эфектыўнай інтэрпрэтацыі дзеянняў і намераў чалавека. Выкарыстоўваючы гэтыя веды, будучыя сістэмы штучнага інтэлекту могуць стаць больш праніклівымі і дасведчанымі ў разуменні і рэагаванні на чалавечыя патрэбы і жаданні.

Пытанні і адказы

Пытанне: Што такое прагматычныя дзеянні і эпістэмічныя дзеянні?

Прагматычныя дзеянні адносяцца да дзеянняў, якія ўключаюць прагназаванне непасрэдных дзеянняў індывіда, у той час як эпістэмічныя дзеянні выконваюцца, калі хтосьці спрабуе сабраць інфармацыю або даведацца што-небудзь пра сваё асяроддзе.

Пытанне: Як даследчыкі праводзілі свае эксперыменты?

Даследчыкі папрасілі 500 удзельнікаў паглядзець відэа, на якіх хтосьці трасе скрынку. Удзельнікі змаглі вызначыць, ці спрабаваў шейкер вызначыць колькасць прадметаў у скрынцы або форму прадметаў.

Пытанне: Якія наступствы гэтага даследавання для ІІ?

Разумеючы, як людзі ўспрымаюць і робяць высновы аб намерах іншых праз дзеянні, сістэмы штучнага інтэлекту могуць быць распрацаваны, каб лепш разумець і ўзаемадзейнічаць з паводзінамі чалавека. Напрыклад, робат-памочнік мог дакладна прадказаць, што шукае кліент, зыходзячы з яго дзеянняў.