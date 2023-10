Разуменне паводзін электронаў у расплаўленых солях для сучасных ядзерных рэактараў

By

Даследчыкі з Нацыянальнай лабараторыі Ок-Рыдж Дэпартамента энергетыкі і Універсітэта Аёвы дасягнулі значнага прагрэсу ў разуменні таго, як электроны ўзаемадзейнічаюць з расплаўленымі солямі ў перадавых ядзерных рэактарах. Вылічальна мадэлюючы ўвядзенне лішку электрона ў расплаўленую соль хларыду цынку, навукоўцы змаглі вызначыць тры стану, якія можа прымаць электрон.

У першым сцэнары электрон становіцца часткай малекулярнага радыкала, які складаецца з двух іёнаў цынку. У другім сцэнары электрон лакалізуецца на адным іёне цынку. У трэцім сцэнары электрон дэлакалізуецца і дыфузна распаўсюджваецца на некалькі іёнаў солі. Гэтыя высновы маюць вырашальнае значэнне для прагназавання ўплыву радыяцыі на працу рэактараў, якія працуюць на солевым паліве.

Рэактары з расплаўленай соллю разглядаюцца як патэнцыйная канструкцыя будучых АЭС. Такім чынам, разуменне таго, як расплаўленыя солі рэагуюць на высокую радыяцыю, мае надзвычайнае значэнне. Даследчыкі імкнуліся праліць святло на паводзіны электрона ў кантакце з іёнамі, якія ўтвараюць расплаўленую соль.

Хоць даследаванне не дае адказаў на ўсе пытанні, яно дае важную адпраўную кропку для далейшага даследавання ўзаемадзеяння паміж электронамі і расплаўленымі солямі. Даследчыкі таксама мяркуюць, што тры ідэнтыфікаваныя віды, утвораныя электронамі ў кароткатэрміновай перспектыве, патэнцыйна могуць рэагаваць і ўтвараць больш складаныя на працягу больш працяглых перыядаў.

Даследаванне пад назвай «Ці ўступаюць высокатэмпературныя расплаўленыя солі ў рэакцыю з лішкам электронаў? Case of ZnCl2», быў апублікаваны ў The Journal of Physical Chemistry B. Ён быў выбраны ў якасці выбару рэдакцыі ACS, што паказвае на яго патэнцыял для шырокай грамадскай цікавасці.

Гэта даследаванне было праведзена ў рамках навукова-даследчага цэнтра расплаўленых соляў у экстрэмальных асяроддзях Міністэрства энергетыкі (MSEE EFRC) пад кіраўніцтвам Брукхейвенскай нацыянальнай лабараторыі. Даследчая група плануе працягнуць даследаванне ўплыву радыяцыі на іншыя саляныя сістэмы. Іх вылічальныя даследаванні праводзіліся на аб'ектах карыстальнікаў Міністэрства энергетыкі, уключаючы асяроддзе вылічэнняў і даных для навукі ў Нацыянальнай лабараторыі Ок-Рыджа і Нацыянальны навукова-вылічальны цэнтр даследаванняў энергіі ў Нацыянальнай лабараторыі Лоўрэнса Берклі.

Разуменне паводзін электронаў у расплаўленых солях мае вырашальнае значэнне для развіцця рэактараў з расплаўленай соллю. Гэта дапамагае гарантаваць бяспеку і эфектыўнасць гэтых рэактараў, якія лічацца перспектыўным варыянтам для будучай вытворчасці атамнай энергіі.

Крыніцы:

- Лоўрэнс Бернард, ORNL