Новая тэхналогія дазваляе навукоўцам візуалізаваць гукавыя хвалі і недахопы ў крышталях

Даследчыкі зрабілі наватарскае адкрыццё ў галіне матэрыялазнаўства, распрацаваўшы тэхналогію, якая дазваляе візуалізаваць гукавыя хвалі і мікраскапічныя дэфекты ў крышталях. Гэты інавацыйны прарыў можа пераадолець разрыў паміж звышхуткімі рухамі атамаў і макраскапічнымі з'явамі.

Каманда навукоўцаў са Стэнфардскага ўніверсітэта, Тэхнічнага ўніверсітэта Даніі і Нацыянальнай паскаральнай лабараторыі SLAC стварыла ўдасканалены рэнтгенаўскі мікраскоп, здольны непасрэдна назіраць гукавыя хвалі на ўзроўні рашоткі ўнутры крышталяў. Выкарыстоўваючы гэтую тэхналогію, даследчыкі могуць атрымаць глыбокае разуменне хуткага пераўтварэння матэрыялаў і іх выніковых характарыстык.

Атамная структура крышталічных матэрыялаў адыгрывае значную ролю ў вызначэнні іх уласцівасцей і прымянення. Разуменне наяўнасці дэфектаў і атамных зрушэнняў у крышталічнай рашотцы мае вырашальнае значэнне для разумення таго, чаму некаторыя матэрыялы становяцца больш трывалымі або далікатнымі ў пэўных умовах.

Традыцыйна было складана вывучыць дынаміку гэтых дэфектаў і скажэнняў у рэальным часе ў адпаведных маштабах. Аднак гэта новае даследаванне эфектыўна ліквідуе гэтае абмежаванне. Даследчыкі генеравалі гукавыя хвалі ў крышталі алмаза і выкарыстоўвалі рэнтгенаўскі мікраскоп, каб зафіксаваць тонкія скажэнні ў структуры рашоткі крышталя. Дзякуючы сінхранізацыі з натуральнымі шкаламі часу ваганняў атамнага маштабу, яны змаглі назіраць скажэнні вельмі падрабязна.

Каб адрозніць адхіленні, выкліканыя гукавымі хвалямі і дэфектамі, навукоўцы стратэгічна размясцілі спецыялізаваную рэнтгенаўскую лінзу ўздоўж прамяня. Гэтая лінза адфільтроўвала некранутыя часткі крышталя і сканцэнтравала назіранні на тых участках, дзе прысутнічалі структурныя змены.

Гэтая наватарская распрацоўка прапануе неінвазіўны метад назірання за хуткімі пераўтварэннямі матэрыялу з высокім дазволам. Раней даследаванні ў гэтай галіне перашкаджалі адсутнасці інструментаў, здольных фіксаваць гэтыя хуткія змены. Здольнасць візуалізаваць і зразумець гэтыя пераўтварэнні мае значэнне ў розных галінах, уключаючы матэрыялазнаўства, фізіку, геалогію і вытворчасць.

Атрымаўшы ўяўленне пра змены на атамным узроўні, якія папярэднічаюць макраскапічным падзеям, даследчыкі могуць паглыбіць сваё разуменне такіх з'яў, як распаўсюджванне цяпла і дынаміка гукавых хваль. Гэтая новая тэхналогія адкрывае магчымасці для вывучэння рэдкіх падзей, выкліканых дэфектамі і лакалізаванымі раздражняльнікамі ўнутры крышталяў, праліваючы святло на падбухторваючыя падзеі, якія прыводзяць да больш маштабных фазавых ператварэнняў, плаўлення і хімічных рэакцый.

Даследчая праца, якая падрабязна апісвае гэтую піянерскую працу пад назвай «Візуалізацыя акустычных хваль у сыпкіх матэрыялах у рэжыме рэальнага часу з дапамогай рэнтгенаўскай мікраскапіі», была апублікавана ў Proceedings of the National Academy of Sciences.

