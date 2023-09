Таямніца казачных колаў пашыраецца: штучны інтэлект ідэнтыфікуе іх у 15 краінах

By

Паходжанне казачных колаў, круглых дыскаў бясплоднай зямлі, даўно захапляла навукоўцаў. Раней гэтыя кругі сустракаліся толькі ў пустыні Наміб на поўдні Афрыкі і ў аўстралійскай глыбінцы. Аднак новае даследаванне з выкарыстаннем штучнага інтэлекту (AI) вызначыла ўзоры расліннасці, якія нагадваюць казачныя кругі, у сотнях месцаў у 15 краінах на трох кантынентах, што сведчыць аб тым, што гэтая з'ява больш распаўсюджаная, чым лічылася раней. Даследаванне, апублікаванае ў Proceedings of the National Academy of Sciences, прааналізавала спадарожнікавыя здымкі засушлівых экасістэм з высокім дазволам з усяго свету для пошуку мадэляў, якія нагадваюць казачныя кругі. Нейронную сетку, якая выкарыстоўвалася ў даследаванні, навучылі распазнаваць казачныя кругі шляхам аналізу малюнкаў з Намібіі і Аўстраліі.

Даследаванне вызначыла 263 засушлівыя месцы, якія дэманстравалі кругавыя ўзоры, падобныя на казачныя кругі. Гэтыя месцы былі знойдзены ў Афрыцы, на Мадагаскары, у Сярэдняй Заходняй Азіі, а таксама ў Цэнтральнай і Паўднёва-Заходняй Аўстраліі. Аднак не ўсе з гэтых шаблонаў адпавядалі крытэрыям таго, каб іх можна было лічыць казачнымі коламі, як гэта вызначыў доктар Стэфан Гецын, даследчык з Універсітэта Гётынгена. Казачныя кругі характарызуюцца моцна ўпарадкаваным, прасторава перыядычным узорам, які не цалкам прысутнічаў у выяўленых узорах.

Даследаванне таксама дало ўяўленне пра ўмовы навакольнага асяроддзя, звязаныя з фарміраваннем казачных колаў. Найбольш верагодна, што такія заканамернасці ўзнікаюць на вельмі сухіх пясчаных глебах з высокім утрыманнем шчолачы і нізкім утрыманнем азоту. Было ўстаноўлена, што гэтыя заканамернасці гуляюць ролю ў стабілізацыі экасістэм і павышэнні ўстойлівасці да парушэнняў.

Пашырэнне назіранняў за казачнымі коламі і выкарыстанне штучнага інтэлекту для іх ідэнтыфікацыі адкрываюць новыя шляхі для даследавання іх паходжання і механізмаў фарміравання. Нягледзячы на ​​тое, што дакладныя прычыны могуць адрознівацца ад сайта да сайта, гэта даследаванне спрыяе лепшаму разуменню гэтых загадкавых прыродных з'яў.

