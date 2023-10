Жыхары Нью-Гэмпшыра стануць сведкамі двух сонечных зацьменняў

By

У бліжэйшыя месяцы жыхары Нью-Гэмпшыра атрымаюць магчымасць назіраць не адно, а адразу два сонечных зацьмення. 14 кастрычніка 2023 г. адбудзецца частковае сонечнае зацьменне, за якім 8 красавіка 2024 г. адбудзецца поўнае сонечнае зацьменне. Дацэнты Універсітэта Нью-Гэмпшыра Эмі Кісі і Джон С. Джанфортэ разам з Лоры Харнуа, дырэктарам аддзела падарожжаў і развіцця турызму, абмеркаваць гэтыя будучыя падзеі.

Сонечнае зацьменне адбываецца, калі Месяц становіцца паміж Зямлёй і Сонцам, кідаючы цень на Зямлю. Такое выраўноўванне адбываецца, калі Месяц, Сонца і Зямля знаходзяцца ў адной плоскасці. Месяц закрывае прынамсі частку Сонца, што прыводзіць да сонечнага зацьмення. Кастрычніцкае зацьменне будзе частковым, бачным у Нью-Гэмпшыры. Аднак красавіцкае зацьменне будзе поўным, калі Месяц на пэўны час цалкам закрые ўсё святло ад Сонца. Шлях гэтых зацьменняў будзе адрознівацца: кастрычніцкае зацьменне праходзіць праз заходнюю частку Злучаных Штатаў, а красавіцкае - праз паўночную частку Нью-Гэмпшыра.

Для бяспечнага прагляду гэтых зацьменняў ёсць два рэкамендаваныя метады. Першы - гэта выкарыстанне праектара-обскуры, калі кавалак кардону з адтулінай і пакрыты алюмініевай фальгой размяшчаецца перад Сонцам, праецыруючы яго малюнак на плакатную дошку. Другі спосаб заключаецца ў выкарыстанні акуляраў для сонечнага зацьмення, якія дазваляюць прама бачыць Сонца падчас частковых фаз зацьмення. Аднак важна адзначыць, што прамое назіранне за Сонцам бяспечна толькі падчас поўнага зацьмення, калі Месяц цалкам закрывае Сонца. У адваротным выпадку трэба насіць акуляры.

Маючыя адбыцца сонечныя зацьменні даюць унікальную магчымасць жыхарам Нью-Гэмпшыра на свае вочы ўбачыць гэтыя захапляльныя нябесныя падзеі. Так што адзначайце свае календары і рыхтуйцеся да бяспечнага прагляду гэтых цудаў прыроды ў небе.

Крыніца: The State We're In – Універсітэт Нью-Гэмпшыра, Эмі Кісі, Джон С. Джанфортэ, Лоры Харнуа