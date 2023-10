Новы універсальны закон прыроды: эвалюцыя прымяняецца да ўсіх складаных сістэм

By

Каманда навукоўцаў і філосафаў прадставіла наватарскую канцэпцыю, якую яны называюць «адсутным законам прыроды». Яны сцвярджаюць, што эвалюцыя не абмяжоўваецца біялагічным жыццём, але з'яўляецца фундаментальным працэсам, які прымяняецца да ўсіх складаных сістэм у Сусвеце, ад нябесных цел да атамных структур. Каманда прапануе «Закон павелічэння функцыянальнай інфармацыі», які абвяшчае, што любая сістэма, жывая ці нежывая, будзе развівацца, калі розныя канфігурацыі будуць адбірацца на аснове функцыянальнасці.

Даследчыкі вызначаюць тры вызначальныя характарыстыкі развіваюцца сістэм: мноства кампанентаў, разнастайнасць механізмаў і выбар функцый. Яны мяркуюць, што гэтыя характарыстыкі з'яўляюцца агульнымі для складаных развіваюцца сістэм у розных галінах.

Ключ да гэтага ўніверсальнага закону прыроды ляжыць у канцэпцыі «адбору для функцыі». Даследчыкі пашыраюць тэорыю натуральнага адбору Дарвіна, класіфікуючы функцыі на тры розныя віды: стабільнасць, дынамічная настойлівасць і навізна. Функцыя больш не абмяжоўваецца асаблівасцямі выжывання, але ўключае атрыбуты, якія спрыяюць пастаяннаму існаванню, дыверсіфікацыі і складанасці сістэмы.

Даследаванне ілюструе гэтую тэорыю прыкладамі з біялагічнага і небіялагічнага кантэкстаў. Ён асвятляе эвалюцыйны шлях жыцця на Зямлі, ад з'яўлення фотасінтэзу да развіцця складаных паводзін. Аднак канцэпцыя эвалюцыі выходзіць за межы арганічнага жыцця. Каралеўства мінералаў, напрыклад, дэманструе ўласны эвалюцыйны шлях, дзе простыя мінеральныя канфігурацыі з цягам часу выклікалі ўсё больш складаныя.

Больш за тое, самі зоркі ўяўляюць сабой эвалюцыйнае цуд, ствараючы больш цяжкія элементы, уносячы ўклад у хімічную разнастайнасць і складанасць Сусвету.

Даследаванне падкрэслівае, што дарвінаўская эвалюцыя з'яўляецца асаблівым выпадкам у гэтай больш шырокай прыроднай з'яве. Гэта сведчыць аб тым, што прынцыпы, якія кіруюць разнастайнасцю жыцця на Зямлі, прымяняюцца і да нежывых сістэм.

Гэта даследаванне, апублікаванае ў Proceedings of the National Academy of Sciences, з'яўляецца сумеснай працай з удзелам навукоўцаў з розных дысцыплін. Прызнаючы універсальную тэндэнцыю складаных сістэм ствараць навізну, стабільнасць і дынамічную настойлівасць, гэта даследаванне пераасэнсоўвае наша разуменне эвалюцыі як неад'емнай характарыстыкі нашага пастаянна развіваецца сусвету.

