Даследчыкі распрацоўваюць антыбактэрыйныя мембраны з выкарыстаннем металаарганічных каркасаў

Група даследчыкаў распрацавала і ахарактарызавала антыбактэрыйныя мембраны з выкарыстаннем металаарганічных каркасаў (MOF), убудаваных у тонкую плёнку. MOF - гэта вельмі порыстыя металічныя комплексы, якія маюць шырокі спектр прымянення, уключаючы дастаўку лекаў і ачыстку навакольнага асяроддзя. Аднак зразумець, як MOF функцыянуюць, калі яны ўбудаваны ў палімеры, па-ранейшаму застаецца праблемай.

Даследчыкі выкарыстоўвалі новую тэхніку пад назвай крыягенная скануючая электронная мікраскапія з факусаваным іённым прамянём (FIB-SEM) для вывучэння ўзаемадзеяння паміж MOF і палімерамі ўнутры мембран. Гэты метад павялічвае стабільнасць MOF-кампазітаў і забяспечвае дэталёвы агляд часціц.

Былі створаны тры розныя мембраны, кожная з якіх змяшчае розныя MOF: CPO-27-Ni, CuBTTri або абедзве. Даследчыкі выявілі, што комплексы металаў раўнамерна размеркаваны па мембранах і не перакрываюцца. Яны таксама выявілі, што мембраны мелі розныя трыгеры і рэакцыі, калі справа даходзіла да вызвалення аксіду азоту (NO), малекулы з антыбактэрыйнымі ўласцівасцямі.

CPO-27-Ni хутка вылучаў NO ў адказ на вільгаць, у той час як CuBTTri дзейнічаў як каталізатар і ствараў працяглы выкід NO пры ўздзеянні натуральнай крыніцы NO ў арганізме чалавека. Калі абодва MOF былі аб'яднаны, мембраны дасягнулі хуткай і працяглай сістэмы дастаўкі NO.

Даследчыкі мяркуюць, што гэтая двухфазная сістэма дастаўкі можа быць карыснай у медыцынскіх прыладах, забяспечваючы неадкладны антыбактэрыйны эфект і доўгатэрміновую прафілактыку мікробнага забруджвання. Вынікі гэтага даследавання спрыяюць лепшаму разуменню MOF і іх патэнцыйнага прымянення ў розных галінах.

Крыніца: Ettlinger R, Vornholt SM, Roach MC і інш. Мембраны са змешанай металаарганічнай асновай са змешанай матрыцай: разуменне адначасовай дастаўкі аксіду азоту, выкліканай вільгаццю, і каталітычнай дастаўкі з дапамогай крыясканавальнай электроннай мікраскапіі. Інтэрфейсы ACS Appl Mater. 2023:acsami.3c11283.

Вызначэнні:

Металаарганічныя каркасы (MOF): комплексы металаў з высокай порыстасцю

Палімеры: вялікія малекулы, якія складаюцца з паўтаральных субадзінак

Крыягенная сканіруючая электронная мікраскапія з факусаваным іённым прамянём (FIB-SEM): метад, які выкарыстоўвае крыягенныя рэчывы для павышэння стабільнасці MOF-кампазітаў і забяспечвае дэталёвае адлюстраванне

Аксід азоту (NO): малекула з антыбактэрыйнымі ўласцівасцямі, якая можа мець біямедыцынскае прымяненне

Крыніцы: ACS Applied Materials & Interfaces